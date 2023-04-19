«Это контрштурм». В Киеве сообщили, что уже начали наступление, в том числе в Бахмуте

Замминистра обороны Украины Маляр рассказала, что ВСУ уже ведут обещанное контрнаступление — оно идет в Донбассе на четырех направлениях. По ее словам, контратака носит стратегический характер для возврата территорий, поэтому ее нельзя расценивать только как наступательные действия. В то же время врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске (украинское название — Бахмут), который Маляр назвала одним из направлений контрудара, российские силы взяли под контроль уже 90% территории города.

Украинская армия ведет контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте, там тоже есть активные штурмовые действия», — сообщила Маляр.

При этом замминистра пояснила, что Киев не может объявить, что «завтра начнется контрнаступление» на пределенном направлении, поскольку это противоречит логике ведения военных действий. Но то, что сейчас происходит в вышеназванных районах, можно считать одним из этапов контрудара ВСУ.

«Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях», — заявила она.

Кроме того, Маляр уточнила, что для возвращения украинских территорий необходимо осуществить целый комплекс действий, одним из элементов которого является контрнаступление.

В то же время замглавы Минобороны Украины отметила, что руководство страны располагает несколькими сценариями развития наступления, каждый из которых учитывает и расположение ВС РФ, и военные возможности ВСУ.

Из упомянутых четырех направлений, по словам Маляр, наиболее хорошо для украинских войск ситуация развивается на Марьинском, Лиманском и Авдеевском.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин 19 апреля заявил, что российские силы контролируют уже 90% территории Артемовска (Бахмута).

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями», комментируя слова Маляр, призвал им не доверять, поскольку никаких признаков контрнаступления ВСУ в Донбассе он не видит.

«Я думаю, нисколько не стоит доверять ее словам. Потому что если бы это было на самом деле, мы бы об этом узнали раньше нее. А то, что там идут упорные бои и противника вытесняют с этих территорий, — это общеизвестный факт. Назвать его успешным наступлением… Я не знаю, для кого она это говорила, для иностранцев или для нас», — считает Леонков.

На протяжении последних нескольких месяцев киевские власти неоднократно называли разные сроки предполагаемого контрнаступления. Сначала говорилось о первой половине весны, потом об апреле и мае, сейчас украинские и западные СМИ чаще пишут о лете 2023 года.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников в апреле заявлял, что контратака может начаться в апреле-мае. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне говорил, что наступление запланировано на лето. 17 апреля СМИ со ссылкой на источники называли конкретную дату — 30 апреля.

Предполагаемое направление контрудара не называлось. В феврале-марте западные СМИ со ссылкой на военных экспертов писали, что наиболее вероятным сценарием будет атака в Запорожской области, через Мелитополь с дальнейшим выходом ВСУ к побережью Азовского моря. Аналитики говорили, что таким образом ВСУ отрежет сухопутный коридор к российским войскам в Крыму и Херсонской области, а также получит возможность наносить удары по Крымскому мосту.

Однако в последние недели риторика изменилась: все больше иностранных СМИ пишут, что ВС РФ подготовились к возможному штурму на запорожском направлении, и Киеву нужно искать новые слабые места в обороне. Не исключалось, что ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

При этом ведущие западные издания сообщали о растущем скептицизме союзников Украины касаемо успеха грядущей контратаки. В первую очередь сомнения вызывают оснащение ВСУ, конкретно — отсутствие авиации, которая могла бы прикрыть бронетехнику. Во-вторых, военные аналитики отмечают, что у украинской армии нет необходимого опыта и слаженности для осуществления таких масштабных действий синхронно.

На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что киевские власти «вне себя» из-за пессимизма военно-политического руководства США в оценках шансов на успех контрнаступления. Пессимистичные оценки, по информации издания, содержались в слитых секретных документах Пентагона.