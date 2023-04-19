Экс-депутат Барна, выносивший Яценюка с трибуны Рады, погиб под Херсоном

В боях на Херсонском направлении 17 апреля погиб экс-депутат Верховной Рады Олег Барна. В свое время законодатель прославился попытками оттащить премьера Украины Арсения Яценюка от микрофона, оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, драками с коллегами и избирателями, сексистскими высказываниями и участием в становлении независимой Украины. Путь от «Революции гранита» до окопов Херсонской области — в материале «Газеты.Ru».

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна за сутки до своего дня рождения погиб в зоне СВО, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» уточняет, что Барна был убит на Херсонском направлении.

«В боях на юге уничтожен знаменитый экс-нардеп Олег Барна, за промежность выносивший Яценюка с трибуны Рады»,

— говорится в публикации.

Барна родился 18 апреля 1967 года в селе Нагорянка Чортковского района Тернопольской области в семье сельских учителей. С 1985 по 1987 год проходил службу в армии. В 1991 году окончил физико-математический факультет Тернопольского пединститута (ныне Тернопольский национальный педуниверситет). В 1995 году получил специальность менеджера системы образования в Тернопольском институте последипломного образования, а в 2008 году — специальность юриста в Тернопольском национальном экономическом университете.

С 1991 по 2014 год работал учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в Тернопольской области. Параллельно с этим участвовал в учительских забастовках. Будучи студентом пятого курса, в 1990 году, принимал участие в голодовке и студенческих массовых акциях в Киеве, которые позже назвали «Революцией на граните» — студенты требовали независимости Украинской ССР.

До 2014 года был поселковым главой и пытался избраться в Верховную раду, однако, неудачно.

В 2014 году был участником Евромайдана. 18 февраля того же года был ранен в голову и правое плечо. Депутатом Рады Барна стал осенью 2014 года. Входил в состав комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

После начала конфликта в Донбассе в 2014 году ушел добровольцем в зону боевых действий. Был командиром минометного расчета. В ходе боестолкновений получил контузию.

Скандалы

Как законодатель и чиновник, Барна прославился скандалами из-за публичных высказываний и уголовных обвинений.

По данным прокуратуры Чертковского района Тернопольской области, в 2008 году Барне предъявили обвинение в служебном подлоге и превышении полномочий.

В 2009 году депутаты Нагирнянського сельского совета Тернопольской области досрочно лишили Барну полномочий главы. Рабочая группа Рады обнаружила, что он незаконно увольнял работников и делал им выговоры.

14 января 2015 года Барна с трибуны Рады публично оскорбил президента России Владимира Путина.

В 2017 году Барну окружили мужчины, высказав недовольство, что парламентарий пользуется неприкосновенностью. Барна сказал, что они не его избиратели, потому что не разговаривают на украинском языке. В итоге депутата забросали яйцами под стенами парламента. Полиция на это никак не отреагировала.

За свою карьеру Барна несколько раз дрался с коллегами. 1 сентября 2015 года Барна померился силами в приемной кабинета генерального продюсера телеканала NewsOne с депутатом от Радикальной партии Олега Ляшко Юрием Чижмарем. В этом конфликта Чижмарь получил перелом ребра.

11 сентября того же года во время отчета тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Барна устроил потасовку с ним и депутатами Максимом Бурбаком, Евгением Дейдеем и Андреем Иванчуком. Барна собирал подписи под проектом резолюции о недоверии правительству и принес на трибуну Яценюка букет роз, вручил ему, а затем приподнял в воздух, пытаясь оттащить премьера от микрофона. В связи с инцидентом его лишили права посещать пять заседаний Рады, а также исключили из фракции президента Петра Порошенко. В 2016 году его вернули в состав фракции.

6 декабря 2018 года во время прямого эфира программы «Proпарламент» Барна набросился с кулаками и повалил на пол депутата от партии «Свобода» Юрия Левченко. Барна напал на оппонента, когда тот напомнил про аварию с трамваем в Киеве с его участием: «Здесь человек показал свой уровень, человек, который пьяным врезался в трамвай в Киеве так, что трамвай перевернулся».

Также Барна получил популярность как сексист. В 2016 году в эфире программы «Ток-шоу «ЧЕ»» Барна пригласил в свой номер для «принятия важных решений» трех женщин-депутатов из фракции «Самопомощь» — Викторию Войцицкую, Елену Сотник и Ирину Подоляк.

«Гостиница «Украина», 519 номер, всегда вечером я там нахожусь. Заходите, будет и полезно, и приятно», — сказал он.

Также украинские СМИ сообщали, что Барна был фигурантом трех уголовных дел. Отмечалось, что его приговаривали к трем годам лишения свободы за то, что он палкой избил человека.

Был женат, воспитал двоих сыновей.