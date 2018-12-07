Политическая культура: почему депутаты Рады часто дерутся

Очередная драка между депутатами Верховной рады произошла в эфире парламентского телеканала «Рада». Об инциденте сообщает NewsOne. В ходе обсуждения военного положения на Украине депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался с нардепом от партии «Свобода» Юрием Левченко.

Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», в ответ на что ему было предложено стать участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также представитель партии «Свобода» обвинил оппонента в «пьяном столкновении с киевским трамваем», в ответ на это депутат от БПП подошел к сидящему на стуле коллеге, ударил его по лицу и повалил на пол.

Директор телеканала Владимир Лех заявил, что эта драка стала первым физическим конфликтом в студии за 20 лет ее существования.

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При этом украинские депутаты дерутся чуть ли не постоянно — 27 ноября нардеп Олег Ляшко устроил драку с другими парламентариями прямо на заседании Рады. Президент Украины Петр Порошенко выступал перед депутатами, объявляя о введении на Украине военного положения, и призвал депутатов «не материться».

После окончания речи к Порошенко попытался подойти Ляшко, оттесненный другими депутатами. В ходе потасовки украинские парламентарии разбили дисплей у трибуны, после чего их все же разняли коллеги.

1 декабря заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак полез в драку в прямом эфире, находясь в студии телеканала ZIK.

При этом депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Россия «была не заинтересована в инциденте в Керченском проливе» и привел в качестве доказательства «срыв» двусторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональдом Трампом, которая должна была состояться в рамках саммита «большой двадцатки», сообщает ФАН.

Замминистра Грымчак буквально был выведен из себя аргументацией Мураева. Он поднялся со своего места, подошел к депутату и ногой пнул стойку, которая упала прямо на нардепа.

«Дядь, сядь», — заявил ему украинский депутат, добавив, что это «замминистра, который обещал стрелять в человека».

На Украине подобные ситуации происходят достаточно регулярно, причем поводом к конфликтам становятся не только российско-украинские отношения. Так, 26 октября в эфире украинского телеканала «Прямой» депутат Верховной рады и бывший министр здравоохранения Олег Мусий устроил драку с главой общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем.

Началось все с того, что Шерембей обвинил депутата в коррупции, на что Мусий назвал общественника «классическим манипулятором и лжецом». После обмена взаимными оскорблениями глава общественной организации плеснул водой в депутата. Именно после этого Мусий вцепился в шею своего оппонента. Тогда ведущим даже не сразу удалось растащить участников потасовки.

В августе драка между двумя украинскими политиками началась в прямом эфире во время политического ток-шоу. И примечательна она тем, что в ней участвовала женщина — экс-депутат Рады Инна Богословская. Она вступила в конфликт с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

Во время спора депутат заявила, что не разговаривает на «базарном языке». «Вcе ты разговариваешь и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — ответил ей Червоненко.

Эти слова настолько возмутили Богословскую, что она подошла к оппоненту и попыталась ударить его в лицо, но тот успел защититься, подставив плечо. Оппоненты при этом называли друг друга «мерзавцами». Ведущим программы пришлось разнимать конфликтующих, после чего их развели по сторонам и отключили микрофоны.