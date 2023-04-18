23 года спустя: почему России не удалось избежать конфронтации с Украиной

С первых дней в роли главы государства Владимир Путин стремился выстроить конструктивные отношения с Украиной. О том, каким был его первый визит в страну более 20 лет назад, и о чем Россия предупреждала Украину, рассказали эксперты.

Говорили об укреплении связей

18 апреля 2000 года состоялся первый государственный визит на Украину Владимира Путина в качестве главы государства. На тот момент он был председателем правительства России, но уже исполнял обязанности президента, будучи избранным в ходе прошедших 26 марта 2000 года выборов.

Во время состоявшихся с президентом Украины Леонидом Кучмой переговоров, главы государств обсудили долги Украины за российский газ, укрепление связей между Москвой и Киевом, а также угрозы расширения НАТО и судьбу Черноморского флота России. Этой встрече в Киеве, кстати, предшествовал визит Путина в Севастополь, где премьер подчеркнул ключевое значение этого города для России.

«У нас были прекрасные отношения с Украиной. Более того, в нулевые никто и не ощущал, что мы живем в разных странах. Тогда границы были практически открыты — можно было въезжать по внутреннему паспорту. Выборы президента прошли 26 марта, инаугурация состоялась только 7 мая, но уже 18 апреля Владимир Путин отправился с официальным визитом на Украину к Леониду Кучме. Это был визит к ближайшему коллеге, единомышленнику, практически родственнику», — рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Невидимая работа

По мнению экспертов, президент Владимир Путин и Россия проделали большую работу для выстраивания отношений с Украиной.

«Я считаю, что как Владимир Владимирович, так и Россия делали все возможное для выстраивания взаимовыгодных отношений с Украиной, что и положено братским народам. Проблема в том, что Киев стал заложником геополитических амбиций Запада. Президент был выбран в марте, и месяца не прошло, как он отправился с визитом на Украину. Владимир Путин всеми и силами демонстрировал, что наша страна заинтересована в максимально широком взаимодействии, сотрудничестве», — подчеркнул первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

close 100% Александр Кряжев/РИА «Новости»

Еще во время своего первого визита Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в плодотворном политическом взаимодействии и сотрудничестве в сфере экономики и обороны. Он также предлагал суверенной Украине активизировать интеграцию в формате СНГ, преимущества которой на тот момент уже извлекали многие постсоветские страны. Однако страна попала под влияние Запада.

«Уже тогда у Кучмы не было политической независимости, чего стоит один проект «АнтиРоссия». Уже тогда были понятны угрозы, которые исходили от НАТО, и Путин еще в 2000 году предупреждал украинское руководство о том, что НАТО — угроза и для России, и для Украины. Но как Кучма, так и все последующие президенты Украины — к сожалению, Янукович здесь не исключение — эту проблему проигнорировали и фактически обрекли украинцев на участь пушечного мяса для воплощения планов Запада по подавлению России», — заявил Малькевич.

Опасность, о которой знали

Эксперты убеждены, что Владимир Путин уже тогда понимал агрессивные планы Запада в отношении России и приложил максимум усилий, чтобы отдалить прямую конфронтацию и использовать это время для усиления России.

Еще во время своего первого визита избранный президент России заявил, что будет действовать исходя из своих национальных интересов и внимательно относиться к возможности расширения Североатлантического альянса и его приближения к российским границам.

«Они раз за разом давали себя обманывать. Украинским лидерам нельзя было настолько безоглядно верить в обещания Запада. Для меня это колоссальная загадка, почему все президенты давали себя развести. Я с июля живу и работаю в новых регионах и вижу, что очень большой негатив идет в адрес Януковича у людей здесь, потому что они убеждены, что его пассивная позиция привлекла ко всем бедам. Ни одного обещания в отношении Украины Запад не сдержал, и Владимир Путин об этом и пытался предупредить коллег», — отметил Александр Малькевич.

Как подчеркнул Алексей Мартынов, через несколько лет Кучма издал книгу «Украина — не Россия», и в тот момент начался процесс отдаления стран.

«Уже тогда стояли вопросы агрессивной экспансии разнообразных западных структур на Украину. А «оранжевая революция» 2004 года, вызванная президентскими выборами, вообще вызвала недоумение и очень сильно всех насторожила», — рассказал эксперт. При этом Мартынов подчеркнул, что Запад пытался влиять не только на Украину, но и на Россию. Но с приходом Путина, по его словам, «нам удалось сохранить суверенитет, чего не скажешь о соседях».

По словам эксперта, объяснения насчет того, что будет, если вестись на уловки Запада, велись годами, вплоть до позапрошлого.

Надежда на то, что все идет в рамках цивилизованной политической борьбы и не приведет к таким последствиям сохранялась довольно долго, но страшных последствий избежать не удалось.

«Но тем не менее все эти годы Владимир Путин и официальные представители России пытались не допустить подобного сценария. Сделали все, чтобы предостеречь, но, к сожалению, у дьявола были свои планы на Украину, и я убежден, что все равно рано или поздно Украина вернется в российскую действительность просто по природе своей», — заключает Мартынов.