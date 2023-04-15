«Кинул предмет, похожий на дымовую шашку». Рядом с премьер-министром Японии произошел взрыв

15 апреля в городе Вакаяма на западе Японии произошел взрыв — вблизи места выступления действующего премьера Фумио Кисиды. Он был эвакуирован и доставлен в полицейское управление, ему ничего не угрожает. Более того, политик намерен продолжить уже запланированные публичные выступления. Кисида также принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванное взрывом. Нападавшим оказался 24-летний Рюдзи Кимура — он молчал на допросе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Громкий взрыв произошел в субботу, 15 апреля, рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны, передает телеканал NHK. На момент происшествия там собрались несколько сотен человек, обошлось без жертв.

По данным телекомпании, Кисида был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает.

Сообщается, что перед выступлением главы правительства некий мужчина кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался.

«Во время инцидента премьер разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности до того момента, как произошел взрыв», — говорится в публикации.

Позднее агентство Kyodo сообщило, что Кисида покинул полицейское управление. Он планирует продолжить ранее намеченные публичные выступления.

Кисида также принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванное взрывом. «Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения», — сказал премьер-министр.

По данным издания, в результате инцидента полицейский получил легкую травму. При этом пока неизвестно, был ли он ранен из-за взрыва или в ходе последовавшей давки.

Что известно о нападавшем

Тем временем японская полиция установила личность мужчины, совершившего взрыв перед выступлением Кисиды. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из префектуры Хего на западе страны. При задержании оперативники забрали у него цилиндрический предмет, который предположительно являлся взрывным устройством.

Сам нападавший никак не комментирует произошедшее, на допросе он молчал.

В свою очередь, Либерально-демократическая партия Японии осудила инцидент со взрывом. «Мы решительно осуждаем произошедшее. Крайне прискорбно, что этот инцидент случился в период избирательной кампании на выборах, которые являются основой демократии», — заявил генсек партии Тосимицу Мотэги.

Убийство экс-премьера Абэ

Напомним, 8 июля 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик выступал на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Стрелявший был задержан охраной Абэ на месте преступления.

42-летний Ямагами использовал при атаке многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и тщательно испытал. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения».

В январе 2023 года стали известны результаты проведенной принудительной психиатрической экспертизы, которые подтвердили, что Ямагами был вменяемым при убийстве экс-премьера. Как передает TBS News, после получения результатов экспертизы его решили перевести из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара.

Тогда же Ямагами предъявили обвинения по статьям «убийство» и «нарушение законодательства об огнестрельном оружии». А в конце марта прокуроры выдвинули дополнительные обвинения — «нарушение закона о производстве боеприпасов».