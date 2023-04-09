«Защищающим храм вручают повестки»: в Хмельницкой области штурмуют собор во время богослужения

Украинская православная церковь заявила о новой попытке силового захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском. Внутри храма идет богослужение, а вокруг него собрались сторонники и противники УПЦ. В ходе столкновений пострадала одна из прихожанок, ее увезли на «скорой» с переломом бедра. Тем временем в Киево-Печерской лавре глава ПЦУ Епифаний провел Божественную литургию по случаю Вербного воскресенья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Противники Украинской православной церкви 9 апреля попытались занять кафедральный собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим УПЦ, защищающим свой храм, пытаются вручить повестки», — рассказали священнослужители.

Внутри храма продолжается богослужение.

По информации украинского издания «Общественное», возле храма находятся около тысячи сторонников Православной церкви Украины. Ко входу также подъехала ревизионная комиссия, которая намерена провести инвентаризацию. Здесь же стоят сторонники УПЦ.

РИА Новости сообщает, что при попытке штурма пострадала прихожанка храма.

По предварительной информации, ее толкнули на землю. Женщину госпитализировали с переломом бедренной кости.

Призывы к штурму собора начали распространяться в соцсетях со вчерашнего дня. Кроме того, активно тиражируется негативная информация об УПЦ.

Союз православных журналистов накануне сообщил о сборе подписей для изъятия у УПЦ храма святого Александра Невского.

2 апреля в УПЦ предупредили, что толпа пытается штурмовать кафедральный собор в Хмельницком. Позже священнослужителей вывели с территории храма, а ключи от помещений передали комиссии, которая тут же стала описывать имущество.

Молитвы на украинском

Руководитель ПЦУ Епифаний 9 апреля заявил, что молитвы на территории Киево-Печерской лавры теперь должны читаться исключительно на украинском языке.

«Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — сказал митрополит.

Необходимо сделать так, чтобы «дух «русского мира» здесь не властвовал», подчеркнул он.

На заявление Епифания уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лавры оскверняют лярвы. Уничтожая в Лавре русский дух, уничтожают саму Лавру», — написала Захарова в Telegram.

«Глупые, ослепленные ненавистью, не понимают. На ненависти ни один храм не выстроится», — добавила дипломат.

Епифаний провел Божественную литургию по случаю Вербного воскресенья в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий был вынужден провести службу на улице на площади перед Крестовоздвиженской церковью. В ночь на 9 апреля он также возглавил всенощное бдение в храме преподобного Агапита Печерского на территории лавры, где освятил иву и пальмовые ветви.

По данным «Общественного», службу на Пасху Епифаний собирается провести в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.