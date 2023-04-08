«Экзотика, но это один из вариантов». В Варшаве заговорили об унии с Киевом

Украина может стать частью «большого и сильного польского государства», что позволит ей противостоять российской армии и обеспечит стабильность в регионе, считает обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе. Ранее СМИ сообщили о том, что в офисе президента Владимира Зеленского обсуждают план конфедерации с Польшей, который в итоге может завершиться созданием новой «Речи Посполитой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе утверждает, что «польские специалисты» советуют восстановить устройство Речи Посполитой, присоединив Украину к современной Польше. Такое «большое и сильное польское государство» могло бы противостоять «натиску» со стороны РФ и обеспечило бы стабильность и безопасность всего региона, отмечает журналист.

«Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой», — говорится в колонке Гроссе.

Три сценария

Автор описывает три возможных сценария. Первый, по его мнению – наиболее благоприятный для Киева, обозначен как «Сценарий успеха». Он подразумевает, что ВСУ добиваются-таки успехов на фронте, а армия России покидает все территории Украины, входившие в ее состав до 2014 года, включая Крым.

«У него есть слабые стороны. Во-первых, союзники из Западной Европы и США не могут или не хотят достаточно вооружать и обучать украинские войска. И многие эксперты уверены, что шанс на успешное контрнаступление был упущен в прошлом году», — признает Гроссе.

Второй сценарий под названием «Прекращение огня» предполагает принуждение всех сторон конфликта к мирным переговорам и последующую полную остановку военных действий. По мнению польского журналиста, несмотря на то, что такой итог ослабил бы влияние США и НАТО на мировой арене, его все равно предпочитают в большинстве стран Западной Европы, в КНР и даже часть истеблишмента в Соединенных Штатах. Китай при таком раскладе, наоборот, покажет миру, что он может быть «надежным посредником».

«Затянувшаяся война» дорого обходится европейцам, а мир, даже временный, позволил бы сохранить хорошие отношения с Пекином и не участвовать в экономической войне США с Китаем. «Со временем обе западноевропейские столицы, вероятно, попытаются восстановить экономические отношения с Москвой», — уверен Гроссе.

В то же время обозреватель отмечает, что такого сценария «пока не хотят ни россияне, ни украинцы». Кроме того, есть существенные опасения, что Москва, «окрепнув, вероятно, вернется к силовым решениям».

Третий «Русский сценарий», как очевидно из названия, является наименее благоприятным для украинцев и поляков. Он подразумевает, что конфликт не удается потушить в течение долгого времени, хотя силы и ресурсы обеих сторон крайне истощены. Тем не менее, Россия более эффективно, чем Запад, смогла перевести свою экономику на военные рельсы. Не принесли особого эффекта и международные санкции, вводимые Евросоюзом, США и рядом других стран.

«Хотя потенциал Запада гораздо больше, чем у России, следует помнить, что по крайней мере некоторые страны НАТО и ЕС не готовы прилагать долгосрочные усилия», — указывает Гроссе.

Кроме того, Россия в 2022 году смогла увеличить свои доходы от экспорта сырья и удобрений, и у страны «достаточно финансовых ресурсов, чтобы вести войну еще как минимум год или больше».

С учетом того, что человеческих ресурсов у РФ тоже больше, высока вероятность, что затянувшийся конфликт все-таки завершится победой российской армии, делает вывод автор материала.

«Принципиальный вопрос заключается в следующем: при таком развитии событий, насколько серьезные потери смогут принять союзники Киева? Не приведет ли, например, захват россиянами всей восточной Украины к явным военным обязательствам?» — задает риторические вопросы Гроссе.

«Историческая ошибка»

По мнению журналиста Rzeczpospolita, условием мира и стабильности в регионе было бы, прежде всего, построение «прочной системы безопасности в Центральной и Восточной Европе, углубленной политическим и экономическим сотрудничеством» в первую очередь между Польшей и Украиной.

«Только в этом случае россиян можно будет не только остановить, но и подготовить к возможности более серьезного вмешательства США в Тихом океане», — добавляет Гроссе.

Он признает, что такой сценарий сейчас «кажется очень фантастическим». «Тем не менее, угроза безопасности в свое время побудила политические элиты нашей части континента принять смелое решение заключить сначала унию в Крево, а затем унию в Люблине. Не хватало только смелости превратить Речь Посполитую в союз трех народов. Это была историческая ошибка, которую Москва после использовала долгое время», — резюмирует обозреватель.

План конфедерации

Украинское издание «Страна.ua» 5 апреля написало, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают план конфедерации с Польшей, который в конечном итоге должен вылиться в создание новой «Речи Посполитой».

«Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну <…> откажутся брать в НАТО», — говорилось в материале.

По словам одного из собеседников издания, идея об объединении появилась как один из «вариантов ответа» в случае, если Украину откажутся принимать в НАТО.

Что говорят политики

Сам Зеленский никак не комментировал наличие или отсутствие плана конфедерации, однако на пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой внезапно заявил, что «в будущем между двумя странами не будет никаких границ».

«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. <…> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — подчеркнул Зеленский.

Дуда в свою очередь также выразил надежду, что «физической границы между Польшей и Украиной после конфликта не будет».

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч накануне заявила, что идея создания единого государства с Украиной «далека от реальности». Кроме того, по ее мнению, такой сценарий нереализуем, так как не обеспечил бы благополучие обеих стран.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в свою очередь считает, что необходим польско-украинский договор, который «поднимет отношения между странами в формальном смысле на более высокий уровень». По словам политика, это будет серия документов, которая придаст отношениям «новый импульс».

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин ранее объявил также, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов. Договоренность была достигнута во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.