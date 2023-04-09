«Истеричная реакция». Кремль ответил на критику планов по ядерному оружию в Белоруссии

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Запад не склонен вспоминать тему американского ядерного оружия, но постоянно комментирует любые планы РФ в соответствующей сфере. Реакцию США и их союзников пресс-секретарь назвал «несдержанной». Он также обвинил Вашингтон в желании заставить весь мир «плясать под их дудку». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Запад «истерично реагирует» на планы российских властей создать хранилища ядерного оружия в Белоруссии, при этом «не вспоминая» о ядерном оружии, размещенном в Европе, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал представитель Кремля в интервью программе »Москва. Кремль. Путин» (выходит в эфир на «России-1»).

Песков напомнил, что президент РФ недавно обсуждал соответствующие планы с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и добавил, что «это сейчас очень важная тема».

«Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин», — констатировал пресс-секретарь.

Ранее Москва заявила, что по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как подчеркнул российский президент, США тоже давно размещают ядерное оружие на территории своих союзников, при этом в данном случае речь не идет о передаче вооружений.

Американские правила

Говоря о разнице подходов России и США, Песков отметил, что первая руководствуется международным правом, а вторые — выгодами, которые непонятно кем установлены.

«Американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает», — подчеркнул он.

По мнению представителя Кремля, в США уверены, что «все должны плясать под их дудку» и руководствоваться теми правилами, которые выгодны Вашингтону. «Вот и вся разница [между подходами]», — резюмировал Песков.

Минские соглашения

В интервью пресс-секретарь президента также затронул тему Минских соглашений, подписанных в 2014 году. То, как страны Запада отнеслись к этим договоренностям, развязало руки киевскому режиму «на бойню с русскими», считает Песков. Обман со стороны стран-участниц тогдашних переговоров «только усугубил ситуацию».

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», — выразил уверенность представитель Кремля.

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд, участвовавший в подписании Минских соглашений, заявил, что их целью было недопущение эскалации конфликта, прекращение огня и снижение возможного числа жертв. Кроме того, договоренности, достигнутые в Минске, дали Киеву время, чтобы укрепить и трансформировать свою армию. С похожей риторикой выступила и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Россия не даст Белоруссию в обиду»

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько Россия уверена в своем ближайшем союзнике — Белоруссии, Песков сказал, что страны не дадут друг друга в обиду недружественным государствам: Минск в случае необходимости заступится за Москву, как и наоборот.

«Мы в этом не сомневаемся», — подчеркнул представитель Кремля.

Белоруссия, как и Россия, окружена странами, которые ведут себя «весьма враждебно», добавил он.

По мнению Пескова, прежние подходы к обеспечению безопасности России и Белоруссии устарели «в свете изменившихся условий и новых угроз». Из-за этого была подготовлена Концепция безопасности Союзного государства.

«Возникли новые угрозы. Те угрозы, котoрые были ранее завуалированы, сейчас oни уже выпячиваются вперед, все маски сoрваны, и поэтому соответствующим образoм уже нужно позиционировать наше отнoшение ко всему прoисходящему», — сказал представитель Кремля.

В новой Концепции, как уточнил пресс-секретарь, будут отражены основополагающие задачи взаимодействия Мoсквы и Минска на фоне растущей напряженности на их внешних границах и жестких санкций.