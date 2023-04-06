Глава СНБО Данилов заявил, что мирное урегулирование конфликта станет «политическим убийством» Зеленского

Попытки дипломатией вернуть контроль Украины над Донбассом будут означать «политическое убийство» Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что все те, кто предлагает дипломатические механизмы возвращения территорий, фактически хотят политической ликвидации главы президента. Данилов отметил, что Киеву импонирует возможность дипломатического способа возвращения Крыма, но если он не работает, то Украина будет пытаться отбить полуостров.

Диломатические способы неприменимы для возвращения территорий Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины. И тот, кто предлагает такое, желает политического краха президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью «Укринформу».

«Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить. Задание по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы украинского государства, поэтому сейчас они постараются заниматься политической ликвидацией», — сказал Данилов.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности использования дипломатических механизмов для возвращения территорий Донбасса. Глава СНБО пояснил, что при нынешней интенсивности боевых действий применять дипломатию невозможно.

Данилов заметил, что сейчас Киев не наблюдает попыток или планов физического устранения Зеленского, хотя в прошлом феврале и марте был «жаркий период». При этом он подчеркнул, что угроза главе государства существует всегда, и для борьбы с ней существуют специальные инструкции.

Секретарь СНБО также отметил, что опубликованные им недавно в соцсетях «12 шагов по деоккупации Крыма» (вошедший в состав РФ полуостров Киев считает временно оккупированной территорией — «Газета.Ru»), являются его собственными размышлениями, а не юридическим документом. В то же время он считает, что для возвращения Крыма существует как военный, так и дипломатический путь.

«Конечно, нам очень импонирует дипломатический путь, чтобы избежать жертв и трагедий из-за убийств людей. Это в приоритете. Однако, если не работает дипломатический путь, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории»,

— сообщил Данилов.

В интервью он также рассказал, что знает точное количество российских солдат, участвующих в спецоперации, но не может его назвать. Кроме того, Данилов признался, что Киев получает разведданные для ведения действий против России от иностранных партнеров.

«Если где-то появляются определенные подразделения Российской Федерации, наши военные обязательно получают информацию и по данным украинской разведки, и по данным партнеров, и по данным других источников. После этого принимается решение», — сказал он.

Заявления российского президента Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии глава СНБО назвал шантажом Европы и НАТО.

«Это шантаж Европы, шантаж стран НАТО. Есть определенные международные обязательства. Если Россия полностью исходит из всех международных обязательств, мир должен совсем по-другому реагировать на такие действия», — добавил Данилов.

Он также пообещал доказать, что Россия получает боевые беспилотники от Ирана. Но признал, что информации о военных поставках из других стран, у Киева нет.

После начала спецоперации Россия весной 2022 года предпринимала попытки начать мирные переговоры с Украиной. Однако позже эти процессы прекратились. В Москве неоднократно заявляли, что инициатива прекратить любые формы диалога исходила от Киева, который действовал по указке Вашингтона.

В октябре прошлого года Зеленский своим указом на законодательном уровне запретил вести переговоры с нынешним российским руководством. В Кремле и МИД РФ говорили, что открыты к диалогу, но не видят никаких предпосылок для него с украинской стороны.

Накануне в интервью The Financial Times заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Киев готов обсуждать с российской стороной статус Крыма, когда ВСУ подойдут к границам полуострова.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он.