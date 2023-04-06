«Берлин не хотел раздражать россиян». В Киеве опять упрекнули немцев в нерешительности

Германия виновата в провале Минских соглашений, потому что была нерешительной и не давила на Россию, чтобы сохранить с ней хорошие отношения, заявил замминистра иностранных дел Украины Мельник. А слова экс-канцлера Меркель о том, что соглашения нужны были, чтобы дать Киеву время набраться сил, дипломат назвал попыткой спасти свой имидж. Мельник уверен, что Берлин до сих пор слишком медлителен в вопросах военной помощи Украине. И во многом благодаря личной позиции Олафа Шольца.

Одной из причин провала Минских соглашений стала «эгоистическая» позиция Германии, которая желала увеличить свой вес в международной политике с помощью «нормандского» формата. Такое мнение в интервью «РБК Украина» выразил бывший посол в ФРГ и замглавы украинского МИДа Андрей Мельник.

«Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером». Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений», — пояснил дипломат.

По его словам, переговоры в «нормандском» формате (в них участвовали Украина, Россия, Франция и Германия с целью урегулировать конфликт в Донбассе до начала спецоперации. — «Газета.Ru») носили чисто технологический характер, поскольку Берлин решил «не раздражать россиян» и не стал требовать от Москвы «безусловной имплементации» Минских соглашений.

Мельник считает, что Россия действительно пыталась договариваться в рамках этого формата до лета 2015 года, поскольку находилась под «прессингом» Запада из-за присоединения Крыма. Однако потом, по его мнению, уровень международного давления и изоляции России начал снижаться.

«После того все переговоры N4 были, извините на слове, переливанием из пустого в порожнее. То есть немцы как посредники продолжали организовывать чуть ли не каждые две-три недели переговоры в разных форматах, готовили десятки проектов в основном мелких решений. Но все это было вхолостую», — заявил замминистра.

Мельник рассказал, что в день начала спецоперации, 24 февраля прошлого года, был в офисе канцлера ФРГ и прямо спросил, начнет ли теперь Берлин оказывать Киеву военную поддержку.

«Берлин не планирует никаких посреднических усилий», потому что в них нет смысла. Я едва со стула не упал в ведомстве канцлера, когда это услышал», — сообщил бывший посол.

Мельник также вспомнил заявления экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были способом дать время Украине набраться сил для прямого вооруженного противостояния с Россией. Дипломат назвал эти слова попыткой «отмыть имидж» из-за провальной немецкой политики в отношении России.

«Если это действительно был таков ваш хитрый замысел, то почему же Германия за все это время палец о палец не ударила, чтобы реально укрепить нашу обороноспособность, предоставить нам новейшее вооружение, чтобы не допустить нового нападения России? Зато немцы до последних дней перед большой войной откровенно блокировали закупки 100 винтовок через Агентство НАТО», — рассказал дипломат.

Он отметил, что если бы после Меркель новым канцлером стал не Олаф Шольц, а Армин Лашет от партии ХДС/ХСС, то Киев бы мог вообще не увидеть поставок оружия и техники от Германии.

В то же время Мельник уверен, что Берлин все еще действует слишком нерешительно в вопросах отправки оружия на Украину. По словам замглавы украинского МИДа, в бундестаге среди социал-демократов очень много противников поставок новейшего вооружения Киеву, прежде всего — истребителей. Он также указал, что играет роль и личная позиция Шольца, который не хочет эскалации конфликта и ядерной войны.

«Отношения Германии с Россией имеют особую историю, уходящую своими корнями далеко за время «холодной войны» или тесного сотрудничества в период между Первой и Второй мировыми войнами <...> И эта немецко-российская ось никуда не денется, лишь несколько видоизменится», — объяснил Мельник.

В декабре 2022 года Меркель в интервью газете Die Zeit призналась, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая использовала его в итоге, «чтобы стать сильнее».

Спустя несколько недель с мнением бывшего канцлера согласился и экс-президент Франции Франсуа Олланд. «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — говорил он в интервью. По его словам, с момента подписания этих договоренностей Киев «укрепил свои военные позиции», а армия страны прошла переподготовку и стала лучше оснащена.

В феврале российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Олланда, поговорив с ним от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко. Олланд снова подтвердил свое отношение к Минским соглашениям. «Мы должны защищать Минские переговоры, потому что именно в течение этих семи лет у Украины появились средства для укрепления», — заявил бывший глава государства.

Президент Владимир Путин рассказал, что был разочарован заявлениями Меркель и Олланда. «Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять», — говорил Путин в прошлом декабре. Президент пояснил, что Москва рассчитывала, что Франция и Германия были искренними в желании урегулировать конфликт в Донбассе. «Оказывается, и они тоже нас обманывали», — подытожил глава государства.