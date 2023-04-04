«Агентура Запада». Феминизм могут признать экстремистской идеологией в России

Зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев рассказал, что готовит законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. По его словам, практически все лидеры феминистских сообществ в России высказались против спецоперации на Украине. Российских же феминисток он назвал «агентурой Запада», которая занимается «разрушением традиционных ценностей». В беседе с «Газетой.Ru» писательница, деятельница феминистского движения Мария Арбатова назвала слова Матвейчева экстремистскими и призвала женщин в высших эшелонах власти оценить его высказывание.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом он сообщил изданию «Абзац». О намерении внести законопроект в Госдуме он заявил накануне в эфире «Первого канала», посвященного убийству военкора Владлена Татарского.

«Феминистки на Западе против Путина, против России и за войну. Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских. Наши феминистки являются просто агентурой Запада. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты. Действуют против демографической политики РФ», — сказал Матвейчев.

Также, по его словам, в социальных сетях действуют сообщества, которые распространяют фейки о Вооруженных силах РФ. Он отметил, что сейчас законопроект проходит оценку в Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и будет внесен в Госдуму в случае положительного заключения.

Накануне в эфире «Первого канала» Матвейчев заявил: «Сеть [феминистских] организаций у нас в стране — это почва для экстремистских действий. Навальнистов и феминисток вербуют, СВО показала, что это иноагентская экстремистская идеология».

Писательница, активная участница феминистского движения Мария Арбатова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала заявление Матвейчева экстремистским. По ее словам, депутат «по сути призывает к изменению Конституции или просто он не уважает Конституцию, как и он не уважает женщин».

«Я считаю заявление Матвейчева экстремистским, поскольку оно направлено на унижение определенно группы людей, которая огромна и составляет большую часть женщин России. Женщины, которые не называют себя феминистками в России, все равно предпочитают получать равную зарплату с мужчинами, иметь равные права при попадании во власть, при выборе профессии, при проблемах на трудовом рынке. <...> Зачем лепить нелепый закон? А уж когда у него в голове феминистки перепутались с чайлдфри, тут уже только к доктору», — заявила она.

Арбатова также заявила, что претензии Матвейчева к фем-движению касаются не феминисток, а радикальных молодежных движений, «которые видят мир политически по-своему». В связи с этим она призвала законодателей работать точечно — «закрывайте их аккаунты, обсуждайте, наносят они ущерб или нет». Также она заявила, что хотела бы, чтобы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Центризбиркома Элла Панфилова прокомментировали заявления Матвейчева, поскольку «это женщины, которые сделали себя именно благодаря феминизму, благодаря женскому движению».

Феминистки против войны

Одним из крупных фем-объединений с периода начала СВО на Украине стало «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФАС). Оно было создано для координации протестов в связи с началом спецоперации. 8 марта 2022 года ФАС организовало возложение хризантем и тюльпанов с сине-желтыми ленточками в цветах украинского флага у памятников Великой Отечественной войны, акция прошла в 94 российских и зарубежных городах. 23 декабря 2022 года Минюст включил объединение в свой список иноагентов. Координатором объединения выступила активистка Дарья Серенко. После начала СВО она уехала за границу.

Основную деятельность объединение ведет в Telegram-канале, сейчас он насчитывает почти 40 тыс. подписчиков. Там 25 февраля 2022 года был опубликован манифест, в котором высказывалась критика в адрес российских властей и президента Владимира Путина в связи с началом спецоперации на Украине. Также ФАС распространяет памятки «Безопасность на уличных протестах в РФ», «Как залечь на дно после митинга?», антивоенную газету «Женская правда» и другие материалы. На аккаунт ФАС в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписаны почти 23 тыс. человек. На ресурсах ФАС публикуются материалы, в которых высказывается критика в адрес российских властей в связи с проведением спецоперации.

Объединение пока не комментировало инициативу Матвейчева.

Также одним из крупных феминистских Telegram-каналов, который выступил против СВО, стала «Женская власть» активистки Зарины Маршенкуловой. Канал насчитывает более 20 тыс. подписчиков. На канале не ведется такая обширная деятельность, как у ФАС, и, преимущественно, публикуются российские и зарубежные материалы по новостной повестке и размышления автора.

На канале уже прокомментировали инициативу Матвейчева.

«В России власть ищет все способы заткнуть и уничтожить всех гражданок и граждан с активной позицией, думающих, ярких, умных, влияющих на умы», — говорится в публикации.