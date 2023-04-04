Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сообщил РИА Новости, что находится в России. По словам Артема, он скрылся от итальянского правосудия, так как сомневается в его объективности. По его мнению, «итальянский суд готов прогнуться под давлением США». Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста. На родине против Усса еще осенью завели уголовное дело и уже заочно арестовали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предприниматель Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Милане, рассказал РИА Новости о возвращении в Россию.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. <...> Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность, и он готов прогнуться под давлением властей США»,

— сказал Усс.

Он также назвал «победой» возвращение на родину в сложившейся международной обстановке, когда против граждан РФ «играют без правил», пусть и таким «нестандартным путем».

Усс не стал раскрывать детали побега из-под ареста, а также маршрут, которым вернулся в Россию.

Пресс-служба правительства и губернатора Красноярского края подтвердила «Интерфаксу» его возвращение в страну.

«Да, мы подтверждаем, что Артем Усс находится в России», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он не уточнил, общался ли глава Красноярского края Александр Усс со своим сыном.

Российские американские власти обвиняют Усса в отмывании денег. Против него возбудили уголовное дело по п. «а», «б» части 4 ст. 174 УК РФ. В России ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В конце октября 2022 года его объявили в розыск, тогда же Мещанский суд заочно арестовал Усса. В США, кроме отмывания денег, его обвиняют в уклонении от санкций.

Тем временем адвокат Усса Алексей Тихомиров сообщил ТАСС, что его клиент добровольно явился в следственный департамент МВД России.

«Он дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы. По результатам допроса Артему Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — сказал Тихомиров.

Обвинение и побег

17 октября сына красноярского губернатора задержали в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США, куда его после должны были экстрадировать. Усс заявлял о своей невиновности и отказался от экстрадиции. Позднее его отправили под домашний арест в Милане. Фигурантами дела также выступили еще четыре россиянина и двое граждан Венесуэлы: Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и нефтетрейдеры Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. Все они, по мнению нью-йоркской прокуратуры, якобы участвовали в «схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти». В США им грозит до 30 лет тюрьмы.

Утверждается, что Усс вместе с еще несколькими россиянами через принадлежащую им немецкую компанию приобретали секретные военные технологии, полупроводники, микропроцессоры и другие электронные компоненты, которые потом использовались в российском оборонном секторе, находящемся под западными санкциями.

Отец россиянина, губернатор Красноярского края Александр Усс, заявлял, что уголовное дело против сына политически мотивировано.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. <...> Политический окрас этих обвинений очевиден», — писал Усс-старший в Telegram.

В Кремле также осуждали арест Артема Усса. «Мы категорически против и мы осуждаем практику подобных арестов российских граждан», — говорил в конце октября 2022-го пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

21 марта миланский суд разрешил экстрадицию Усса в США. Уже 23 марта итальянская газета La Stampa сообщила, что бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста. «Днем 22 марта российский топ-менеджер вскрыл свой электронный браслет и вышел из квартиры в Базильо, городке в южной части ломбардской столицы. Когда прибыли карабинеры роты «Корсико», сорокалетний мужчина уже скрылся», — писало издание.

Тогда же газета Corriere della Sera писала, что Уссу удалось покинуть Италию, и что он мог улететь на частном самолете из аэропорта «Линате». Адвокат Усса и его отец заявляли, что не знают о местонахождении Артема. Итальянская полиция сообщала, что Усса искали по всей стране, и объективных данных о том, что бизнесмен ее покинул, не было. 27 марта газета Corriere della Sera писала, что следствие считает, российские спецслужбы причастными к побегу Усса. 30 марта Corriere della Sera писала, что бизнесмену удалось бежать при помощи группы из 6-7 человек на нескольких автомобилях. СМИ писали, что, по неподтвержденной информации, Усс может находиться в Словении, Швейцарии, в посольстве или на территории военного объекта третьей страны.

31 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о деталях побега Усса.