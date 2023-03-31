«Тополи» в Белоруссии, чайлдфри и вооруженные женщины. О чем говорил Лукашенко в послании парламенту

В ходе послания белорусскому народу и парламенту президент Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск, а также вернуться к мирным переговорам. Кроме того, по словам Лукашенко, стороны конфликта не хотят воевать и на уровне подразделений обмениваются информацией. По его словам, при необходимости в Белоруссию введут стратегическое ядерное оружие, и он уже поручил восстановить площадки для ракетных комплексов «Тополь». Лукашенко также заявил, что республика продолжает выстраивать суверенную политику, а он — «не ложился под Путина». Что еще сказал Белорусский президент народу — в нашем материале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту высказал мнение о необходимости прекратить боевые действия на Украине и возобновить мирные переговоры.

«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут»,

— сказал он.

Лукашенко считает, что только переговоры без предварительных условий могут остановить конфликт. «Сегодня уникальный момент, которого не будет. Ни в истории России, Беларуси и Украины, ни в мировой истории, и особенно европейской. Вопрос один — что делать. Путь один — переговоры без предварительных условий», — сказал Лукашенко.

Предложение белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что Путин и Лукашенко на следующей неделе обсудят идею о немедленном перемирии. «В контексте Украины ничего не меняется. Продолжается специальная военная операция, поскольку это является единственным средством достижения целей», — добавил Песков.

Лукашенко также раскритиковал позицию Киева касательно переговорного процесса. По его мнению, законодательный запрет Украины на такие контакты – «это просто смешно, зачем смешить людей?». Кроме того, по его мнению, возможное контрнаступление украинских войск аннулирует возможность переговоров и приведет к необратимой эскалации.

По его мнению, стороны конфликта не хотят воевать и на линии соприкосновения обмениваются информацией. Также он назвал глупостью утверждения Киева о будущей победе над РФ, по словам белорусского президента, «невозможно победить ядерную державу». И если российское руководство увидит ситуацию, которая угрожает распадом страны, «будет применено самое страшное оружие», отметил Лукашенко.

«Люди, которые не понимают за что воюют, на линии соприкосновения договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию, это уже началось: командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар – россияне уходят. Удар нанесли – вернулись», — заявил Лукашенко.

Позже Песков прокомментировал данное заявление белорусского лидера. По его словам, российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

«Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего Министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — сказал Песков.

Ядерный потенциал

Лукашенко отметил, что в сложившейся военно-политической обстановке он активизировал переговоры с президентом РФ Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. Также он напомнил, что оружие тогда было вывезено из Белоруссии под гарантии: никаких санкций, никакого давления, никакого планирования революций, однако в итоге «все растоптано, все нарушено, все забыто».

«В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы переговоры с Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. <…> Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать. Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что при необходимости договориться с Путиным о введении в Белоруссию стратегического ядерного оружия. По его словам, он уже распорядился немедленно восстановить площадки, на которых располагались ракетные комплексы «Тополь».

Тем не менее, подчеркнул он, Белоруссия не собирается ни на кого нападать и вступать в вооруженный конфликт, однако «порох надо держать сухим», и присутствие российских военных в республике не означает «захвата» страны. ОН признался, что «сам привез» военных, и это обусловлено необходимостью прикрыть западный фланг Союзного государства.

«Не надо париться, что тут Россия что-то захватила, все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии», — заявил Лукашенко.

Белорусский суверенитет

Также в ходе послания Лукашенко заявил, что посягательства на суверенитет Белоруссии получат незамедлительный ответ – «на всю катушку ответим». Он отметил, что для предотвращения провокаций украинских военных и прикрытия госграницы «на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии».

Лукашенко, продолжая тему суверенитета, подчеркнул, что «не лег под Путина». Взаимодействие с РФ, по его словам, имеет цель построить Союзное государство.

«Мне сегодня сигналы поступают: «Вот ты там лег под Путина». Да никто ни под кого не ложился»,

— заявил он.

Кроме того, по его словам, Запад готовится вторгнуться в Белоруссию и уничтожить ее. По его словам, в западных странах подготавливают из белорусов, уехавших из страны, боевиков.

«Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все, [Запад] готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны», — заявил президент.

Он призвал западные страны признать проигрыш в попытке устроить «блицкриг» в Белоруссии в 2020 году. Однако, если бы беспорядки 2020 года не произошли бы, «его надо было бы придумать, август 2020-го показал, кто есть кто, показал наши просчеты».

«Большинством мы выстояли в 20-м. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Пора бы уже им публично признать своё поражение. По-человечески, по-доброму, встречаясь с теми же западниками, я говорил: мужики, ну проиграли, ну признайте — и начнем строить как-то наши отношения, которые возможно сегодня построить», — сказал Лукашенко.

Летом 2020 года, перед президентскими выборами в Белоруссии, были арестованы представители оппозиции Александр Бабарико и Сергей Тихановский. После победы на выборах Лукашенко в Белоруссии начались массовые протесты. К середине февраля 2022 года в связи с протестами осуждены более 1800 человек. Более 650 приговорены к лишению свободы.

В целом, отметил Лукашенко, «обещания западных политиков ничего не стоят, веры им нет».

Семейные ценности

Президент Белоруссии также затронул вопрос семейных ценностей. По его словам, призывы к чайлдфри должны пресекаться в стране, такая идеология должна быть вне закона. По его мнению, подобная идеология возникла в стране, поскольку в ней выросло целое поколение детей, которые ни в чем не нуждались и теперь хотят продолжить жить для себя.

«Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, — ничто иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, по его словам, белорусским женщинам необходимо овладеть навыками обращения с оружием. «Они должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием. Пистолетом, автоматом. По желанию».

Политические амбиции

Белорусский президент также заявил, что не собирался и не собирается «подгонять» под себя конституцию страны, так как его век заканчивается. Тем не менее, «хромой уткой» — умирать на президентском посту — он не собирается.

«До последних своих дней в этой должности я умирать не собираюсь, я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду хромой уткой, как говорят: вот объявил об уходе и будет хромой уткой», — сказал он.

Он призвал прекратить обсуждения о его возможных преемниках, отметив, что его дети президентами не будут. Однако он заверил, что, пока жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.

«Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему», — сказал Лукашенко.