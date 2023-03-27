Песков: Россия не откажется от размещения ядерного оружия в Белоруссии

Реакция западных государств на планы Российской Федерации по размещению тактических ядерных зарядов на территории Белоруссии не сможет изменить намерения Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — сказал представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил в эфире «России 24», что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории РБ.
Он добавил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Кроме того, Путин указал на опыт США, которые размещают свои ядерные вооружения на территории стран-союзниц.
Вскоре после этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС ответит санкциями на размещение Россией своего ТЯО в Белоруссии.
«Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии будет безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он в Twitter.
Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано заявил, что ЕС обязательно ответит на размещение российского ТЯО в Белоруссии.
«Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», — заявил он.
США отреагировали на планы Москвы достаточно сдержанно.
Пресс-служба минобороны Соединенных Штатов подчеркнула, что у Пентагона «нет каких-либо разведданных о планах Москвы применить ТЯО». Там также заявили, что продолжат следить за действиями России.
Прокомментировали решение Путина и в МИД Китая. Представитель ведомства Мао Нин заявила, что стороны украинского конфликта должны сосредоточиться на дипломатическом решении.
«5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. [Там] подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — заявила китайский дипломат.
На Украине после заявления Путина о ТЯО в Белоруссии заявили, что может понадобиться «второй фронт» на границе с РБ. Об этом сказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире британского телеканала Sky News.
«Если они действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией», — заявил украинский парламентарий.
По его словам, в таком случае Киеву придется призвать в армию еще больше граждан, поскольку украинским войскам понадобится «по меньшей мере восемь бригад».