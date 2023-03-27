Песков: Россия не откажется от размещения ядерного оружия в Белоруссии

РФ намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, несмотря на реакцию Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин уже объяснил все детали принципиальной позиции Москвы по этому вопросу. ЕС ранее заявил, что отреагирует на эту угрозу европейской безопасности, если Минск официально согласится на размещение ТЯО.

Реакция западных государств на планы Российской Федерации по размещению тактических ядерных зарядов на территории Белоруссии не сможет изменить намерения Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — сказал представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил в эфире «России 24», что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории РБ.

Он добавил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Кроме того, Путин указал на опыт США, которые размещают свои ядерные вооружения на территории стран-союзниц.

Вскоре после этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС ответит санкциями на размещение Россией своего ТЯО в Белоруссии.

«Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии будет безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями», — написал он в Twitter.

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано заявил, что ЕС обязательно ответит на размещение российского ТЯО в Белоруссии.

«Мы не видели подтверждения от Белоруссии. Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», — заявил он.

США отреагировали на планы Москвы достаточно сдержанно.

Пресс-служба минобороны Соединенных Штатов подчеркнула, что у Пентагона «нет каких-либо разведданных о планах Москвы применить ТЯО». Там также заявили, что продолжат следить за действиями России.

Прокомментировали решение Путина и в МИД Китая. Представитель ведомства Мао Нин заявила, что стороны украинского конфликта должны сосредоточиться на дипломатическом решении.

«5 января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. [Там] подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — заявила китайский дипломат.

На Украине после заявления Путина о ТЯО в Белоруссии заявили, что может понадобиться «второй фронт» на границе с РБ. Об этом сказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире британского телеканала Sky News.

«Если они действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией», — заявил украинский парламентарий.

По его словам, в таком случае Киеву придется призвать в армию еще больше граждан, поскольку украинским войскам понадобится «по меньшей мере восемь бригад».