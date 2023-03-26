«Александр Григорьевич давно ставил вопрос». Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Россия может дать ответ на применение ВСУ снарядов с обедненным ураном. Президент Владимир Путин указал, что у РФ есть собственные боеприпасы с такой же составляющей, но пока она их «не применяет». Путин выразил мнение, что эти боеприпасы «опасны из-за радиоактивной пыли», вызывают заболевания и портят почву. Кроме того, добавил он, в Белоруссии разместят российское тактическое ядерное оружие — как это делают США на территории своих союзников.

В субботу Владимир Путин рассказал о ситуации вокруг передачи Великобританией Украине снарядов с урановым сердечником.

Он также признал наличие у ВС РФ снарядов с обедненным ураном. «У России, конечно, есть, чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов, мы их пока не применяем», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, данные боеприпасы могут представлять опасность для человека «из-за радиационной пыли». Сославшись на исследования в Ираке и бывшей Югославии, где США и НАТО применяли снаряды с сердечниками из обедненного урана, Путин напомнил, что там «кратно выросли» случаи онкологических заболеваний. Кроме того, он заявил, что отстрелянные боеприпасы на Украине «повредят посевные площади».

«Как же они будут применять против людей, фактически которые своими являются? Имею в виду, что эти остатки будут пылить, в том числе будут загрязнять посевные площади в тех регионах, где они будут применяться», — добавил Путин. По его мнению, применение таких снарядов «противоречит интересам нормальной логики».

Он также добавил, что такое оружие относится «к наиболее вредному и опасному для человека» типу вооружений.

ТЯО в РБ

В связи с этим Путин также предупредил, что российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено на территории Белоруссии.

По его словам, по просьбе белорусской стороны РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике — «также как США давно это делают на территории своих стран-союзниц».

Президент РФ добавил, что скоро в РБ закончат строительство хранилища для ТЯО, а также оснастят им белорусские самолеты и, вероятно, ракетные комплексы «Искандер», переданные белорусским военным российскими.

«Даже вне контекста этих событий, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», — сказал Путин.

Он напомнил, что ядерные вооружения США размещены в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии, а также — есть хранилище для ЯО в Греции.

22 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может передать Минску боеприпасы «с настоящим ураном», если Британия отправит на Украину снаряды с обедненным ураном. Он добавил, что ответ РФ на применение таких снарядов ВСУ будет «страшным уроком для всей планеты».

Вопрос об уране

Минобороны Великобритании ранее заявило, что намерено поставить Украине вместе с танками Challenger 2 бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. По данным военного министерства, такие снаряды «не имеют никакого отношения к ядерному оружию».

США поддержали своих союзников и назвали эти снаряды «обычными». Американские власти также утверждают, ссылаясь на собственные исследования, что обедненный уран не представляет радиоактивной опасности.

Обедненный уран применяют в бронебойных подкалиберных снарядах, а также патронах для авиационных пушек. ВС США применяли их в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году, вторжения в Ирак в 2003 году и во время боевых действий на территории бывшей Югославии – в основном, в Боснии и Косово. За время этих конфликтов американские военные применили около 822 тыс. боеприпасов с обедненным ураном, писали журналисты британской газеты The Guardian.

Использование снарядов с обедненным ураном не регулируется какими-либо конвенциями и соглашениями, и не запрещено. ООН считает этот тип вооружения «слишком новым». Институт ООН по исследованию проблем разоружения в свою очередь утверждает, что обедненный уран «не отвечает юридическим определениям ядерного, радиоактивного, токсического, химического или зажигательного оружия», поскольку снаряды с этим веществом в твердом сердечнике «не создаются специально, чтобы убивать или ранить с помощью химического или радиоактивного эффекта».

Остаточный вред от их использования в ходе военных действий – спорный вопрос, есть разные точки зрения на последствия применения данных снарядов для экологической обстановки и здоровья людей.

Уран сам по себе – высокотоксичный металл, но в необогащенном или обедненном виде он не опаснее ртути или мышьяка. Ключевая опасность такого урана – выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль. Она в теории может загрязнить землю вокруг себя.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что человек, вдохнувший частицы обедненного урана, может максимум на 2% повысить риск заболеть лейкемией.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП ООН) проводила исследования в Боснии и Косово, по ее мнению, стрельба снарядами с обедненным ураном «никак не сказалось на окружающей среде или населении, а также участниках боевых действий».

Боеприпасы с сердечником из обедненного урана создавались в СССР во время «холодной войны» для танков Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

Использование обедненного урана призывали много раз запретить экоактивисты. Кроме того, министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила 24 марта, что подобные снаряды привели к росту онкологических заболеваний и выступила за запрет таких вооружений.

«Применение обедненного урана, который не очищали на границе с Албанией и Черногорией, привело не только к появлению онкологических заболеваний, мы имеем явный рост бесплодия у мужчин, явный рост аутоиммунных заболеваний всех видов, патологических беременностей, возникновение некоторых психических расстройств у детей, родившихся в этот период, или у родителей, подвергшихся всем этим негативным воздействиям», — сказала сербская чиновница.

В 2001 году британская радиостанция «Би-би-си» сообщала, что ведущие эксперты заявили членам парламента Соединенного королевства об опасности обедненного урана.

По словам профессора Дуга Рокке из университета Джексонвилла (штат Алабама), опровержения министерств обороны США и Великобритании о «неопасности» подобных боеприпасов «не соответствуют действительности». Ученый сообщил журналистам, что «значительная часть урана, попавшего в легкие, растворяется и попадает в кровь».