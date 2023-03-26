Военная операция на Украине. День 396-й

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ФРГ следовало остановить строительство «Северного потока — 2». По его мнению, правительству Германии не нужно было допускать завершения строительства трубопровода.
Швейцария отказалась от схемы поставки ЗРК «Рапира» Украине, пишет «Коммерсантъ».
Власти Швейцарии планируют уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы «Рапира», а не отправлять обратно в Британию. Ранее британцы хотели отправить эти ЗРК Украине.
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Великобритании размещать у себя больше украинских беженцев.
Дипломат поблагодарил британцев за поддержку Украины, но отметил, что помощь беженцам все еще необходима.
ЧВК «Вагнер» полностью взяла под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов», пишет РИА Новости.
«Зашли незаметно, украинский стрелок нас «проворонил». Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой», — заявил агентству командир штурмового взвода частной военной компании.
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов пушек «Гиацинт-Б» в зоне военной операции.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что Международный валютный фонд, предоставив Украине кредит $15 млрд, отправит деньги в «черную дыру».
Она отметила, что МВФ предоставляет займы только тем странам, у которых есть план погашения долга. Однако у Украины, по словам Захаровой, такого плана нет.
Турция намерена поддержать мирный план Китая по Украине, если он создаст «фундамент для переговоров».
Представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что инициатива Китая по урегулированию российско-украинского конфликта требует тщательного рассмотрения. Калын отметил, что Анкара с самого начала придерживалась «сбалансированной политики, против войны».
В Пентагоне заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил после заявления Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Частная военная компания «Вагнер» перебросила резервы и приступила к штурму центра Бахмута (Артемовска), сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
По его данным, продолжаются бои в районе Центрального рынка и на улицах Базарная и Независимости. Кроме того, перестрелки идут на улицах Мариупольская и Садовая.