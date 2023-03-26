Военная операция на Украине. День 396-й

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Представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что Международный валютный фонд, предоставив Украине кредит $15 млрд, отправит деньги в «черную дыру».

Она отметила, что МВФ предоставляет займы только тем странам, у которых есть план погашения долга. Однако у Украины, по словам Захаровой, такого плана нет.