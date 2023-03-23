В Белом доме сочли оскорбительным награждение пилотов Су-27 после столкновения с MQ-9 Reaper

Координатор Белого дома Джон Кирби счел оскорбительным награждение российских летчиков, которые перехватили американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Мария Захарова в ответ вспомнила о сыне Байдена и посоветовала Кирби «беречь нервы». Накануне Сергей Шойгу вручил пилотам ордена Мужества.

Вашингтон считает оскорбительным решение Москвы наградить пилотов истребителя Су-27, которые 14 марта перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это нелепо и оскорбительно. Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот», — сказал Кирби.

По его словам, он не знает ни одной армии мира, которая награждала бы летчика за столкновение с беспилотником. «Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия», — добавил представитель Белого дома.

На оскорбление Кирби в адрес пилота ВВС РФ ответили в российском МИД.

«Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь. Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена?» — написала в Telegram официальный представитель министерства Мария Захарова.

Инцидент с американским БПЛА произошел 14 марта 2023 года в небе над Черным морем в нескольких десятках километров от побережья Крыма. Как сообщало Минобороны РФ, MQ-9 Reaper летел в сторону российского воздушного пространства с выключенным транспондером (то есть не передавал данные о своем местоположении и миссии).

Для перехвата дрона в воздух были подняты истребители Су-27. Пилоты «выполнили маневры по принуждению к отказу от выполнения своей задачи», сообщали в МО РФ. После этого беспилотник упал в море. Подчеркивалось, что истребитель не использовал оружие и не вступал в прямой контакт с объектом. Обломки дрона обнаружили на дне примерно в 60 км от Севастополя на глубине 900 метров. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что российская армия намерена поднять их, технические возможности для этого имеются. В США заявляли, что перед падением операторы дистанционно удалили с беспилотника критически важные данные.

На следующий день Пентагон опубликовал видеозапись с камеры MQ-9 Reaper, на которой видно, что российский самолет как минимум дважды идет на сближение с БПЛА и сбрасывает топливо, пролетая над ним. В Вашингтоне назвали подобное поведение пилотов безответственным и неэкологичным и отметили, что один из российских самолетов задел винт беспилотника.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Российский министр указал американскому коллеге, что полет беспилотника был несоблюдением США зоны ограничения полетов, «установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов» России.

После этого в Вашингтоне заявили, что не собираются учитывать установленные Москвой ограничение на полеты над Черным морем и намерены продолжать свои разведывательные миссии.

17 марта Минобороны РФ сообщило, что военные летчики, перехватившие MQ-9 Reaper, представлены к государственным наградам. 22 марта Шойгу наградил майоров Василия Вавилова и Сергея Попова орденами Мужества.

Попов рассказал, что в тот день его экипаж находился на боевом дежурстве по ПВО, когда поступила команда «воздух». «Определили, что беспилотный летающий аппарат Reaper MQ-9. Передали все данные на КП и далее выполняли маневры, которыми пытались его заставить прекратить выполнение своего задания. Оружие не применяли, в контакт не вступали», — сообщил пилот.