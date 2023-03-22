Лукашенко допустил поставку из России боеприпасов с «настоящим ураном»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва может передать Минску боеприпасы «с настоящим ураном», если Британия отправит на Украину снаряды с обедненным ураном. Он добавил, что ответ РФ на применение таких снарядов ВСУ будет «страшным уроком для всей планеты». ООН не считает обедненный уран ядерным оружием, а его вред человеку довольно невелик – но российские власти полагают иначе.

РФ может передать Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном», если Великобритания отправит Украине танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана. Такое мнение выразил белорусский глава Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. <…> Если они [западные государства] безумцы, то они этому процессу дадут толчок», — сказал он.

По его словам, если ВСУ применит снаряды с обедненным ураном в конфликте с российскими войсками, то «ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет».

Лукашенко также заявил, что Запад вряд ли совершит «безумный» поступок, передав Киеву снаряды с обедненным ураном. Он также указал на то, что Россия, Китай и «многие другие страны» призывают к дипломатическому урегулированию военного конфликта.

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон намерен поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

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Обедненный уран более чем на 99% состоит из изотопа урана-238, он даже менее радиоактивен, чем природная урановая руда (примерно на 40%). При этом металл обладает крайне высокой плотностью. Благодаря этому свойству обедненный уран активно применяют, в том числе, для изготовления бронебойных подкалиберных боеприпасов.

Снаряды с сердечниками из этого металла имеют очень высокое бронебойное действие и приводят к существенным разрушениям, пробивая броню.

Единого мнения о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном нет. Поскольку это достаточно новый тип оружия, в ООН не существует документа, ограничивающего или запрещающего его использование. Между тем Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обедненный уран как ядерные материалы II категории, для которой действуют особые правила хранения и транспортировки.

Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена возможным применением боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон.

Так он отреагировал на решение Великобритании передать Украине такие боеприпасы.

«Мы ясно заявили, в том числе по линии высокого представителя по вопросам разоружения, о своих обеспокоенностях относительно использования боеприпасов с обедненным ураном в любых местах», — сказал Хак. Он напомнил, что в ООН высказывали обеспокоенность по поводу «использования обедненного урана на протяжении многих лет из-за последствий, к которым приводит его использование».

В Министерстве обороны Великобритании утверждают, что обедненный уран является «стандартным компонентом» боеприпасов, а Россия якобы намеренно совершает попытки дезинформации.

«Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом», — сказали представители министерства. Там отметили, что РФ «намеренно пытается дезинформировать», зная о специфике данных снарядов. В оборонном ведомстве Британии утверждают, что Россия якобы тоже использует такой тип боеприпасов.

Посольство РФ в Великобритании предостерегло страну от отправки на Украину снарядов с обедненным ураном. По словам дипломатов, это будет «пересечение опасной черты».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона посмотрит, что собирается передавать ВСУ британское правительство.

«Сейчас посмотрим, что они собираются передавать», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что России есть, чем ответить.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные поставки Британией снарядов с обедненным ураном Украине — шаг к серьезной эскалации ситуации.

«Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному качественному наращиванию эскалации», — сказал министр.

Он выразил мнение, что подобные боеприпасы с печальными последствиями применяли страны Запада в Югославии и Ираке. По его словам, применение подобных снарядов вызвало всплеск онкологических заболеваний в этих странах и заразило почву.

Такие боеприпасы действительно применялись НАТО в ходе бомбардировок Югославии, операции США «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году. В ходе «Бури в пустыне» Вооруженные силы США и их союзники выпустили около 782 тыс. таких снарядов, сообщала газета The Guardian.

Во время бомбардировок Югославии американские военные израсходовали более 40 тыс. снарядов с урановым сердечником, из них большинство оказалось разбросано на территории Боснии и Косово.

Остаточный вред от их использования в ходе военных действий – спорный вопрос, есть разные точки зрения на последствия применения данных снарядов для окружающей среды и здоровья человека.

Хотя обогащенный уран высокотоксичен, в необогащенном и обедненном виде он не опаснее ртути или мышьяка. Ключевая опасность такого урана – выделяемая из разрушающихся со временем отстрелянных боеприпасов пыль, которая теоретически может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что предельная доза радиоактивного облучения, которую человек может «схватить» при вдыхании частиц обедненного урана, может на 2% увеличить риск лейкемии.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП ООН) утверждает в своем отчете, что применение урановых снарядов в Югославии американцами «никак не сказалось на окружающей среде или населении, а также участниках боевых действий».

Итальянские экологи, бравшие пробы почвы в Боснии и Косово, подтвердили небольшое повышение содержания урана в почве в районе боевых действий. Однако значения загрязнения не превышали допустимых норм, и в целом «нельзя говорить о загрязнении почвы».