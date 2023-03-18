«Ради чего мы задеваем обладателя крупнейшего ядерного арсенала?» В США усомнились в поддержке Киева

Один из вероятных кандидатов в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис на этой неделе заявил, что территориальная целостность Украины в действительности не является предметом национальных интересов США. А американские элиты, выступающие за продолжение конфликта на Украине, попросту отвлекают избирателей от внутренних проблем: наркозависимости среди молодежи, инфляции, проблем на мексиканской границе. Журнал Newsweek пишет, что в случае победы Десантиса, Украине придется самостоятельно решать вопросы со своими территориями, поскольку возврат «квадратных метров» Киеву не входит в задачи Вашингтона.

США не заинтересованы в территориальной целостности Украины, поэтому Киеву придется самостоятельно решать воспросы со своими регионами. Об этом считает обозреватель американского журнала Newsweek Джош Хаммер.

В своей статье он приводит слова губернатора Флориды Рона Десантиса — вероятного кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США. В начале недели Десантис заявил, что абсолютистская и невоздержанная позиция Вашингтона по Украине отвлекает от внутренних проблем страны — наркозависимости среди молодежи, проблемах на южной границе с Мексикой, борьбы с наркокартелями. И территориальный спор между Киевом и Москвой вообще-то не является жизненно важным национальным интересом Америки. И Белый дом должен добиваться мира между сторонами.

«Слова Десантиса абсолютно верны. В чем именно состоит национальный интерес США? В том, чтобы Украина сохранила за собой квадратные метры территории? Даже если часть этой территории — о, господи! — русскоязычные города, которые вполне могут хотеть быть в составе России?», — пишет Хаммер.

По мнению автора, в начале спецоперации опасения США за судьбу Украины были действительно оправданны. Но спустя год, когда территориальные споры Москвы и Киева касаются Донбасса и Крыма, милитаристский настрой и чрезмерная увлеченность американских политиков сохранением целостности Украины выглядят странными.

«Донбасс состоит из городов и анклавов, где явно перемешаны русский и украинский этносы, а границы, проведенные там после распада Советского Союза, просто произвольны. Крым в свою очередь за последние сотни лет большую часть времени был под контролем России», — говорится в публикации.

Хаммер подчеркнул, что слова Десантиса вызвали резкую критику как среди военных, так и среди политической элиты США, которых журналист назвал «двухпартийными болванами». По его словам, такая язвительная реакция говорит о профессиональной неуверенности американской элиты, которая в действительности уже изнурена ситуацией на Украине, но вынуждена поддерживать ее из политических соображений.

«Стоит ли задевать крупнейший в мире ядерный арсенал столь сильно? И ради чего? Ради абстрактной «поддержки норм международного права» или какой-то другой безумной чепухи?», — задается вопросами автор.

Он считает, что правящие американские элиты, поддерживающие курс на продолжение конфликта между Россией и Украиной, воспитаны в духе «холодной войны» и ошибочной теории однополярного проамериканского мира. Хаммер напоминает, что именно эти люди поддерживали многочисленные интервенции США.

«В Ираке сейчас проиранская сатрапия. Афганистан теперь управляется талибами (организация запрещена в России). А Ливию спустя десять лет после вмешательства Саманты Пауэр и Хиллари Клинтон все еще раздирает гражданская война. В любом другом случае подобный послужной список из очевидных и повторяющихся неудач должен вести к увольнению или даже внесению в черные списки. Кто в здравом уме будет продолжать слушать этих людей?», — пишет журналист.

Как говорится в материале Newsweek, мнение республиканца Десантиса малопопулярно и среди его однопартийцев. И они, вероятно, выдвинут на выборы президента США в 2024 году несколько кандидатов, например Никки Хейли, Майк Помпео и Майк Пенс, которые также придерживаются милитаристских взглядов.

Но если Десантис, или ему подобные, победят на выборах в следующем году, то, как пишет Хаммер, Киеву придется самостоятельно решать свои территориальные вопросы с Россией.