«На что готов пойти Китай ради мира?» WSJ о перспективах визита Си Цзиньпина в Россию

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в Самарканде, Узбекистан, 2022 год

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин весной может приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По их данным, целью визита является желание Китая вывести конфликт на Украине в мирное русло. Там, в частности, утверждают, что Пекин в связи с российской спецоперацией и поддержкой Москвы терпит серьезные экономические, а также репутационные убытки. Кроме того, 21 февраля в Москву приехал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, и уже встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников WSJ, Си может приехать в Москву в апреле-мае для встречи с Путиным. В материале говорится, что Пекин хочет играть более значимую роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.

«Встреча Си и Путина станет частью продвижения к мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия. <…> Сроки еще не определены окончательно. Си мог бы посетить Россию в апреле или в начале мая»,

— говорится в материале.

Источники отмечают, что приезд китайского лидера может быть приурочен к празднованию 9 мая.

Зачем Пекину Москва

WSJ указывает, что нынешние усилия Китая — анонс плана мирного урегулирования, визит Ван И в Москву, а также возможный приезд Си весной — попытка Пекина противостоять растущему недоверию со стороны Запада и возможным технологическим санкциям. Также отмечается, что в Пекине опасаются, что Москва может не справиться с оказываемым на нее давлением — как с военным — непосредственно в военном противостоянии с Украиной, так и с экономическим — в связи со все усиливающимися санкциями.

«Китай обеспокоен, что Россия, ключевой партнер в его усилившейся конкуренции с Западом, может быть значительно ослаблена, если столкнется с дальнейшими значительными неудачами или поражением на Украине», — пишет WSJ.

Там отмечают, что попытка Китая повлиять на ситуацию вокруг Украине связана с глобальными амбициями Си Цзиньпина по усилению влияния КНР. WSJ со ссылкой на нескольких китайских чиновников утверждает, что имеющийся мирный план Пекина может столкнуться с серьезными препятствиями, «и любая сделка может потребовать оказания давления на Россию, на что Китай идет неохотно».

«Китай должен быть в состоянии не только призвать к миру, но и представить видение того, как выглядит урегулирование войны. Призывать к миру дешево и просто. Но что Китай готов сделать, чтобы это произошло?»,

— заявил в разговоре с WSJ Юн Сун, директор китайской программы Центра Стимсона.

Также, по мнению авторов статьи, «если Си воздержится от оказания значительного давления на Путина, это может еще больше повредить его отношениям с европейскими странами».

Пульс российско-китайских отношений

В ходе визита руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в Москву, он встретился с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Обсуждались двусторонние отношения, вопрос Тайваня и коллективную безопасность. Стороны подтвердили намерения о дальнейшем сотрудничестве и удостоверились с надежности двусторонних отношений.

В частности, Ван И заявил, что китайско-российские отношения прочны, как скала.

«Я считаю, что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов. Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации», — заявил китайский дипломат.

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Также он указал, что Китай готов совместно с Россией «отстаивать национальные интересы и достоинство, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям».

Патрушев в свою очередь заявил, что Запад действует против России и Китая, нанося ущерб развивающимся странам. В связи с этим, по его словам, ключевое значение приобретает углубление российско-китайской координации.

Также он отметил, что Москва поддерживает Пекин в вопросах принадлежности Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Мирный план Китая

О создании Пекином плана урегулирования конфликта стало известно 19 февраля в ходе выступления Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Приближается годовщина [начала спецоперации] на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы. Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны глубоко задуматься, как добиться прекращения огня и положить конец войне», — заявил Ван И в ходе конференции.

20 февраля Bloomberg со ссылкой на источники в Европе, которые ознакомились с проектом документа, писал, что план Пекина включает в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Также высказывалась оценка, что китайский план имеет мало шансов на поддержку. Теме не менее отмечается, что Вашингтон и союзники обеспокоены, что китайская инициатива имеет шансы на отклик «в странах Глобального Юга» и может привлечь голоса в ООН. Отмечалось, что Ван И должен «привезти» план в Москву 21 февраля.

21 февраля также стало известно, что до Киева донесли ключевые пункты китайского плана. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, как только Киев получит полный текст договора и ознакомится с ним, будут даны комментарии.

«У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел, господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста... и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», — заявил Кулеба.