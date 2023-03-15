«Негоден»: калужского депутата пригласили в военкомат после скандала с гимном

Депутата Малоярославецкого райсобрания Калужской области от КПРФ Александра Лепендина, который не встал во время исполнения гимна, вызвали в военкомат прямо на заседании комиссии по этике, пишут «Калужские новости».
В комментарии изданию глава Малоярославецкого района Михаил Брук подтвердил эту информацию. По его словам, повестка была вручена «для сверки данных».
Сам депутат рассказал «Газете.Ru», что 15 марта побывал в военкомате.
«Это для сверки данных. Сегодня в 10 утра был для сверки данных, адрес, дети. Как положено военкомам, предложение о службе по контракту было озвучено. Но по состоянию здоровья я непригоден», – сказал он.
По словам Лепендина, комиссия по этике уже провела собрание. Решение будет принято в течение месяца, но депутат считает, что мандата его не лишат: «Скорее всего, будет порицание».
О том, что его не лишат должности, Лепендин заявлял еще в конце февраля этого года, когда разразился скандал. Тогда же он пригрозил записывать ход обсуждения инцидента на комиссии по депутатской этике. «Если будут меня там чехвостить или что-то предъявлять, я, конечно, буду защищаться с помощью народа и видео. Должности не лишат. Это будет тогда конкретный политической заход», – сказал он «Газете.Ru» 22 февраля.
Лепендин также признался, что не ожидал такого резонанса. «Ни один человек из зала не возмутился, не одернул меня, не спросил, все ли со мной в порядке. Как Парфенов (глава администрации Малоярославецкого района — «Газета.Ru») не верит в мои объяснения? По закону медицинские показания могли быть, я написал, что забиты ноги. Проверит это Парфенов или полиция каким-то образом?» – заявил он.
Лепендин подчеркнул, что у него есть «конкретные претензии» к главе района Бруку из-за его деятельности в качестве главврача местной больницы, поэтому другие депутаты «давят на него, как на оппозиционного».
Первым об инциденте с гимном сообщило сообщество во «Вконтакте» «Районный информационный центр «Маяк»:
«Во время исполнения Государственного гимна РФ, которым начался отчет [главы администрации Малоярославецкого района] Вячеслава Парфенова, депутат одномандатник от партии КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это не могло остаться незамеченным и не могло не вызвать возмущения», – говорится в посте.
Согласно ст. 7 Федерального конституционного закона № 3 «О Государственном гимне Российской Федерации», присутствующие обязаны выслушивать гимн РФ стоя. Кроме того, мужчины должны снять головные уборы.
В записи указано, что Лепендина могут наказать штрафом от 2 тыс. до 150 тыс. рублей. Но оговаривается, что плохое самочувствие является законным основанием не вставать во время исполнения гимна.
В комментарии изданию «Подъем» коммунист объяснил, что не встал из-за «забитых ног», так как за день до отчета главы администрации района перекачал их в спортзале.
«В воскресенье день ног у меня был на тренировках, забил ноги сильно, еле-еле стоял. Но когда почитали воинов погибших, пересилил себя, встал, облокотившись на спиночку. Никакой подоплеки нет», – пояснил Лепендин.
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов заявил «Подъему», что не верит объяснениям депутата.
Парфенов отметил, что Лепендин встал на минуту молчания в честь погибших в зоне спецоперации военных. «То есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью», – считает он.
«Он же пешком пришел на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчет не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает», – констатировал глава администрации района.
Он пообещал привлечь Лепендина к ответственности через суд.