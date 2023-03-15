«Негоден»: калужского депутата пригласили в военкомат после скандала с гимном

В Калужской области вручили повестку депутату райсобрания от КПРФ Александру Лепендину, который не встал во время исполнения гимна. Депутат рассказал «Газете.Ru», что уже посетил военкомат для сверки данных. По словам Лепендина, его признали негодным к военной службе.

Депутата Малоярославецкого райсобрания Калужской области от КПРФ Александра Лепендина, который не встал во время исполнения гимна, вызвали в военкомат прямо на заседании комиссии по этике, пишут «Калужские новости».

В комментарии изданию глава Малоярославецкого района Михаил Брук подтвердил эту информацию. По его словам, повестка была вручена «для сверки данных».

Сам депутат рассказал «Газете.Ru», что 15 марта побывал в военкомате.

«Это для сверки данных. Сегодня в 10 утра был для сверки данных, адрес, дети. Как положено военкомам, предложение о службе по контракту было озвучено. Но по состоянию здоровья я непригоден», – сказал он.

По словам Лепендина, комиссия по этике уже провела собрание. Решение будет принято в течение месяца, но депутат считает, что мандата его не лишат: «Скорее всего, будет порицание».

О том, что его не лишат должности, Лепендин заявлял еще в конце февраля этого года, когда разразился скандал. Тогда же он пригрозил записывать ход обсуждения инцидента на комиссии по депутатской этике. «Если будут меня там чехвостить или что-то предъявлять, я, конечно, буду защищаться с помощью народа и видео. Должности не лишат. Это будет тогда конкретный политической заход», – сказал он «Газете.Ru» 22 февраля.

Лепендин также признался, что не ожидал такого резонанса. «Ни один человек из зала не возмутился, не одернул меня, не спросил, все ли со мной в порядке. Как Парфенов (глава администрации Малоярославецкого района — «Газета.Ru») не верит в мои объяснения? По закону медицинские показания могли быть, я написал, что забиты ноги. Проверит это Парфенов или полиция каким-то образом?» – заявил он.

Лепендин подчеркнул, что у него есть «конкретные претензии» к главе района Бруку из-за его деятельности в качестве главврача местной больницы, поэтому другие депутаты «давят на него, как на оппозиционного».

Первым об инциденте с гимном сообщило сообщество во «Вконтакте» «Районный информационный центр «Маяк»:

«Во время исполнения Государственного гимна РФ, которым начался отчет [главы администрации Малоярославецкого района] Вячеслава Парфенова, депутат одномандатник от партии КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это не могло остаться незамеченным и не могло не вызвать возмущения», – говорится в посте.

Согласно ст. 7 Федерального конституционного закона № 3 «О Государственном гимне Российской Федерации», присутствующие обязаны выслушивать гимн РФ стоя. Кроме того, мужчины должны снять головные уборы.

В записи указано, что Лепендина могут наказать штрафом от 2 тыс. до 150 тыс. рублей. Но оговаривается, что плохое самочувствие является законным основанием не вставать во время исполнения гимна.

В комментарии изданию «Подъем» коммунист объяснил, что не встал из-за «забитых ног», так как за день до отчета главы администрации района перекачал их в спортзале.

«В воскресенье день ног у меня был на тренировках, забил ноги сильно, еле-еле стоял. Но когда почитали воинов погибших, пересилил себя, встал, облокотившись на спиночку. Никакой подоплеки нет», – пояснил Лепендин.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов заявил «Подъему», что не верит объяснениям депутата.

Парфенов отметил, что Лепендин встал на минуту молчания в честь погибших в зоне спецоперации военных. «То есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью», – считает он.

«Он же пешком пришел на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчет не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает», – констатировал глава администрации района.

Он пообещал привлечь Лепендина к ответственности через суд.