«Все проблемы начались после развала СССР»: Путин поговорил с рабочими в Улан-Удэ

Президент Владимир Путин прибыл в Бурятию и осмотрел цеха Улан-Удэнского авиазавода. Глава государства сделал много заявлений – об итогах 2022 года, о развале СССР, развитии Дальнего Востока и проблеме оттока кадров из регионов РФ. Кроме того, Путин допустил риски для экономики в «среднесрочной перспективе» и назвал СВО на Украине «борьбой за выживание российской государственности».

Владимир Путин в ходе визита в Бурятию осмотрел цеха авиастроительного завода в Улан-Удэ. После экскурсии по цеху агрегатной сборки и ознакомления с конвейером вертолетов Ми-171А3 и Ка-226.54 президент РФ сделал ряд заявлений по текущей общественно-политической ситуации в стране.

О «борьбе за выживание»

Рассуждая о военном конфликте на Украине, Путин заявил, что Россия «борется за своих людей, проживающих на этих территориях». Кроме того, по мнению президента РФ, в ходе СВО российское государство сражается за свое выживание.

«Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнер [западные страны] – у них же одна задача, и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам – вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей», — сказал он.

Путин добавил, что для Запада украинский конфликт – это лишь «улучшение геополитического состояния». Кроме того, он напомнил, что Россия – «многонациональная страна», а «эти люди (из новых регионов. — Прим. ред.) – часть народа».

«Вы знаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ничем, они такие же как мы, они часть нашего народа. Как же их можно бросить?» — сказал президент.

Владимир Путин также призвал граждан страны проявить «собранность, силу и консолидацию».

«Для того, чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся», — сказал он.

О регионах и отсрочке

Путин заявил, что на развитие Улан-Удэ до 2030 года из госбюджета выделят 150 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на строительство жилья.

«Для закрепления людей, конечно, нужно строить жилье. Это одна из главных задач, которая должна решаться... Но только жильем — арендным или другой формы собственности — не обойтись, здесь нужно развивать регион в целом, нужно, чтобы социальная сфера развивалась. Детские сады, ясли, школы, спортивные сооружения, объекты культуры — все это должно вместе развиваться», — сказал глава государства.

Он также признал, что в России происходит «отток людей» из регионов. Чтобы это пресечь, нужно создавать перспективные рабочие места.

Кроме того, Владимир Путин указал на необходимость сделать Дальний Восток привлекательным для жизни, учебы и работы.

«Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду», — сказал президент РФ.

В ответ на вопрос об отсрочке для работников ОПК Путин сообщил, что Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий.

«Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны определиться, какое решение принять», — сказал он.

По словам президента, необходимо определить, что является наиболее критичным и важным для развития кадрового потенциала.

О недавней истории

После распада Советского Союза западные государства стали создавать «пятые колонны» на постсоветском пространстве, исходя из своих геополитических интересов, полагает Путин.

«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза... Тут же началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию — пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе», — сказал он.

По мнению Путина, для советских людей после развала СССР исчезли основы для противостояния с Западом, поскольку развалилась система двуполярного мира.

«Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, партнеров, они оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом», — утверждает президент.

Тем не менее, он подчеркнул, что «фундаментальные основы стабильности» России «гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

Об Украине

По словам Путина, Россия восемь лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем.

«Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации», — сказал президент, общаясь с рабочими авиазавода.

Он добавил, что РФ опиралась на Украине на «тех, кто считал себя частью русского мира».

«Мы терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. <…> Да там вся страна русскоязычная по сути дела, опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций, мы на этих людей опирались», — отметил глава РФ.

Однако новые украинские власти, добавил он, начали гонения на пророссийских активистов.

«После 2014 года началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией — общественных деятелей, журналистов убивали на улице. Давайте вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей там заживо сжигали», — указал Владимир Путин.

Об экономике

После начала боевых действий на Украине ВВП России упал всего на 2,1%, в то время как украинский ВВП рухнул на 40%, сообщил Путин.

«Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20% и больше, ничего подобного не произошло. Это все, что страна производит в течение года, если в годовом измерении брать. Вот сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные. Но на самом деле я думаю, что больше», — поделился он с рабочими.

По его словам, «семь последних месяцев постоянно производство растет», и лишь во втором квартале 2022 года ВВП РФ существенно падал. «Все остальное – рост», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что случилось и «небольшое снижение уровня реальной зарплаты и реальных доходов населения» – на 1% падало и то, и другое.

«Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение», — отметил он.

Наконец, Путин выразил мнение, что прошедший год «пошел России только на пользу» — поскольку «мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики».

Недоброжелатели России же рассчитывают, добавил он, что «в среднесрочной перспективе создадут проблемы в экономике». Путин признал, что «такие риски есть», но заверил рабочих, что «все будет нормально».

Кроме того, он похвалил Банк России, правительство и финансовые учреждения за укрепление и защиту финсистемы страны.

«Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям», — отметил он.

Сейчас устоявшая система РФ «укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе <…> уверенно», резюмировал Владимир Путин.