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Политика

Военная операция на Украине. День 383-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 383-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек. Мэр Донецка Алексей Кулемзин считает, что «Разум должен восторжествовать», нужно начать мирные переговоры. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «очень тяжелой» обстановку в Бахмуте (российское название Артемовск). «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:36

Боевая подготовка добровольцев в ДНР.

08:34

Боевую часть российских дронов-камикадзе «Ланцет» усилили, учитывая опыт спецоперации, рассказал РИА Новости информированный источник.

По его словам, «барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника».

08:32

Сроки гарантийного ремонта техники Apple могут вырасти до двух месяцев для жителей России из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами, сообщает газета «Известия».

08:30

Японский производитель сигарет JTI продолжает работу своих четырех фабрик в РФ, сообщил ТАСС помощник директора по связям со СМИ и инвесторами компании Манабу Хиросэ.

08:28

Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:26

ВСУ за минувшие сутки выпустили 64 снаряда по населенным пунктам ДНР, в результате обстрелов ранена мирная жительница — ТАСС.

08:24

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине — ТАСС.

08:22

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «очень тяжелой» обстановку в Бахмуте — ТАСС.

08:20

Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака — ТАСС.

08:18

Взрывы прогремели утром в Харьковской области — ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

08:16

Воздушная тревога объявлена в понедельник утром в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях — ТАСС.

08:14

Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.

08:12

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале — РИА Новости.

08:10

«Разум должен восторжествовать», нужно начать мирные переговоры, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.

08:05

Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 383-й день военной спецоперации на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиях в России и мире.

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