Военная операция на Украине. День 383-й

Боевую часть российских дронов-камикадзе «Ланцет» усилили, учитывая опыт спецоперации, рассказал РИА Новости информированный источник.
По его словам, «барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели - гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника».
Сроки гарантийного ремонта техники Apple могут вырасти до двух месяцев для жителей России из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами, сообщает газета «Известия».
Японский производитель сигарет JTI продолжает работу своих четырех фабрик в РФ, сообщил ТАСС помощник директора по связям со СМИ и инвесторами компании Манабу Хиросэ.
Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для отправки на фронт, предпочтение отдают химикам, биологам и ветврачам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
ВСУ за минувшие сутки выпустили 64 снаряда по населенным пунктам ДНР, в результате обстрелов ранена мирная жительница — ТАСС.
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине — ТАСС.
Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака — ТАСС.
Взрывы прогремели утром в Харьковской области — ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».
Воздушная тревога объявлена в понедельник утром в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях — ТАСС.
Поставки оружия Киеву, который затем использует его для обстрелов мирных жителей, характеризуют страны Запада как заказчика таких убийств, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты четыре ракеты, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале — РИА Новости.
«Разум должен восторжествовать», нужно начать мирные переговоры, заявил РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.