«Потеряны лучшие бригады, Киев готовит сдачу». Что пишут западные СМИ про битву за Артемовск

Украине все сложнее удерживать Артемовск — при обороне города ВСУ потеряли несколько наиболее боеспособных подразделений, защитники жалуются на дефицит боеприпасов и материальных средств. Огромные потери живой силы подрывают возможности Киева к контрнаступлению, а президент Зеленский спорит с генералом Залужным по поводу отхода из города. «Газета.Ru» изучила, что пишут западные СМИ о битве за Артемовск.

Украинские войска понесли огромные потери в Артемовске (Бахмуте) в попытках сдержать наступление российских вооруженных сил. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Украина понесла огромные потери в Бахмуте, где она разместила некоторые из своих лучших бригад», — говорится в публикации. Авторы отмечают, что по данным президента Владимира Зеленского, на одного украинского солдата в Артемовске приходится семь российских.

Корреспонденты испанского издания называют обстановку в Артемовске «экстремальной» из-за постоянных артиллерийских и авиаударов, прямых боестолкновений штурмовых групп ВС РФ с ВСУ.

El Pais сообщает, что в пятницу, 3 марта, украинские военные взорвали два небольших моста, ведущих к единственной остающейся под контролем Киева дороге к городу. Вместо них возвели понтонные переправы — по ним пытаются выйти как мирные жители, так и прибывают редкие подкрепления.

«Киевские войска все еще могут добраться до Бахмута по прилегающим неасфальтированным дорогам, но только на подходящих транспортных средствах и когда грязь прихватит морозом», — сообщают авторы репортажа.

Один солдат ВСУ в беседе с журналистами рассказал, что из-за нехватки боеприпасов, помощи и других материальных средств гибнут сотни его сослуживцев. Его товарищ, как пишет издание, выразил сомнения, что оборонять Артемовск дальше есть смысл.

Немецкий Bild в то же время со ссылкой на источники пишет, что у Зеленского возникли разногласия с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«У главы государства и главнокомандующего вооруженными силами были принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом», — говорится в публикации.

По этой информации, Залужный еще на ранних этапах битвы за Артемовск настаивал на отводе войск из города, поскольку он не представляет стратегической ценности. Однако Зеленский объявил населенный пункт «крепостью» из политических соображений. Кроме того, как пишет газета, Зеленский видит в Залужном конкурента на пост президента, поэтому противостояние между ними только обостряется.

«По данным военных источников на Украине, главком ВСУ старается максимально защитить своих бойцов. Настрой Залужного разделяет большинство защитников Бахмута, которые не понимают, зачем до сих пор удерживать город», — отмечает Bild.

The Wall Street Journal накануне сообщила, что ВСУ потеряли в Артемовске сразу несколько наиболее боеспособных подразделений.

«Украинские боевые потери засекречены. Офицеры некоторых бригад говорят, что несколько подразделений, в том числе наиболее подготовленные, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута за последние месяцы», — говорится в публикации.

WSJ отмечает, что подобные потери угрожают возможностям Киева перейти в стратегическое контрнаступление, которое анонсируется на эту весну. По мнению опрошенных изданием экспертов и западных чиновников, несмотря на поставки иностранной техники и оружия, боеспособность ВСУ из-за слишком долгого удержания Артемовска значительно снизилась.

Обозреватели The New York Times констатируют, что несмотря на предыдущие заявления Киева о намерении стоять в Артемовске до конца, сейчас украинские власти готовят общественность к отступлению.

4 марта бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что получил указания покинуть Артемовск, где проходил службу в качестве оператора беспилотников.

«Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне», — написал Луценко в соцсетях.