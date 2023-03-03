«Давят, чтобы признать независимость Косово». В Белграде объяснили фейки о поставках оружия Киеву

С конца февраля в соцсетях и ряде СМИ появлялись сообщения, якобы доказывающие поставки сербских боеприпасов украинским войскам для обстрелов Донбасса. Сами производители и Минобороны Сербии официально заявили, что не экспортируют оружие и боеприпасы ни одной из противоборствующих сторон. 3 марта министр иностранных дел Ивица Дачич рассказал, что расценивает подобные фейки как давление на Белград, конечной целью которого является признание независимости Косово.

Сербия не поставляла и не поставляет оружие на Украину, а подобные сообщения считает попыткой давления на страну. Об этом заявил глава сербского МИДа Ивица Дачич, передает телеканал РТРС.

«С начала конфликта на Украине Сербия не экспортировала и не выдавала лицензии на экспорт оружия и военной техники на Украину, в Россию, а также в любую другую страну, которую мы считаем спорной с международной точки зрения», — цитирует министра телеканал.

По его словам, он уверен в отсутствии поставок, поскольку его министерство в числе прочих участвует в выдаче лицензий на экспорт оружия. Информационные вбросы о том, что Белград участвует в поставках оружия для ВСУ Дачич назвал элементами политического давления.

«Мы являемся свидетелями огромного давления, оказываемого на Сербию с целью завершения проекта провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, кульминацией которого стала последняя встреча в Брюсселе», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.

В конце февраля в Twitter появились фотографии документов, якобы подтверждающих поставки боеприпасов из Сербии на Украину. Из них следовало, что сербская компания Krusik через Стамбул и Братиславу отправила Киеву 3,5 тысячи 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град» с дальностью действия 20 км. Эта информация растиражировалась рядом новостных Telegram-каналов.

Производство Krusik расположено в сербском городе Валево, оно является одним из крупнейших в стране. СМИ, изучив опубликованные в соцсетях документы, выяснили, что якобы в них идет речь о компании из Канады, которая закупает сербские ракеты и через Турцию и Словакию направляет их ВСУ для обстрелов Донбасса.

Krusik практически сразу опровергла эти данные. «Руководство заявляет, что продаж ракет на этот рынок не было, а также заключенных договоров в указанных количествах и наименованиях не было», — говорилось в заявлении пресс-службы холдинга. В Krusik также уточнили, что не заключали договоров с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая указана в опубликованных в Twitter документах как экспортер.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич также отверг любые сообщения о возможной отправки оружия или боеприпасов Киеву. «Мы совершенно точно не экспортируем оружие ни на Украину, ни в Россию. Но при этом имеем право поставлять оружие законным конечным потребителям», — сказал глава ведомства.

Вучевич добавил, что в беседах с Киевом и Москвой неоднократно давал гарантии, что Белград не станет поставлять оружие ни одной стороне.

«Покупают ли частные компании оружие на третьих рынках и продают ли компаниям в других странах — это вопрос не к Сербии. Мы не будем продавать никому, кто является участником военных действий, и мы не хотим, чтобы наше оружие использовалось против какой-либо из сторон.

Но мы не хотим быть лжеморалистами, мы производим вооружение и военную технику, которые используются в военных конфликтах», — подчеркнул министр.

2 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что ведомство внимательно следит за этими сообщениями. «Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность. Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», — заявила она.

Позже в этот же день Захарова рассказала РБК, что МИД направил Белграду запрос с просьбой разъяснить официальную позицию об информации про поставки оружия для ВСУ. При этом она подчеркнула, что диалог по такому вопросу должен вестись исключительно по официальным дипломатическим каналам, а не через СМИ, соцсети и Telegram.

3 марта Минобороны Сербии опубликовало официальное заявление по этому поводу. «Ни одна наша ракета, мина или снаряд с начала конфликта на Украине не были охвачены договором или поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон — участников конфликта. Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что перепродажа производимого в Сербии оружия и боеприпасов тоже маловероятна, потому что продавец требует у покупателя сертификат конечного пользователя. И этот пользователь официально гарантирует, что не собирается реэкспортировать товар другому лицу или государству без письменного согласия Белграда.

Минобороны отметило, что не несет ответственность за нарушение этих норм со стороны иностранных лиц. И сообщило, что потребовало объяснения от структур иностранных государств, которые выдали сертификат конечного пользователя и которые должны обеспечить его соблюдение.

Некоторые российские СМИ и Telegram-каналы писали, что ракеты Украине кроме Krusik поставляет еще один сербский производитель — компания Ede Pro. Там заявили, что вообще не имеют лицензий на экспорт и продают свою продукцию исключительно отечественным компаниям. А их субподрядчики не могут получить сертификат о продаже ракет другому государству без разрешения правительства Сербии.

Сербские СМИ изучили опубликованные в Twitter документы и нашли в них множество нестыковок. В частности, в них говорится, что разрешение на экспорт было выдано турецкому посреднику министерством торговли, туризма и телекоммуникаций. При этом подобные лицензии в Сербии выдает особая правительственная комиссия.

Еще одна неточность — лицензия содержит код товара, который соответствует не поставкам оружия, а экспорту муки в Черногорию.

Как выяснили журналисты, компания Arca Savunma Sanayi Ticaret — тот самый турецкий посредник — зарегистрирована на человека, который умер еще в 2021 году. А по юридическому адресу в Белграде о ней никто не слышал.