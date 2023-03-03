«Все с одобрения и при поддержке США». МИД РФ указал на роль НАТО в теракте в Брянской области

Погибшие в результате атаки украинских ДРГ на Брянскую область 2 марта мужчины были застрелены из натовского оружия, сообщили в российском МИДе. В ведомстве указали, что «возникает закономерный вопрос» о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений. В то же время ФСБ показало кадры с расстрелянными диверсантами машинами — в них видны тела погибших. Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, все брошенное украинскими боевиками оружие было иностранного производства, в основном немецкого. СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Мирные жители, погибшие 2 марта в результате проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области, были убиты из натовского оружия. Лю этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, выводы из произошедшего были сделаны, расследование ведется, а преступление не останется безнаказанным.

В МИДе также напомнили, что 26 февраля была девятая годовщина «Крымской весны», в результате которой полуостров вошел в состав России.

«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан. На днях заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги назвала военные объекты в российском Крыму «легитимными целями» для Украины. Похоже, в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам», — добавили в ведомстве.

В МИДе также считают, что Вашингтон с союзниками по НАТО «продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России», накачивая Украину вооружениями, обучая солдат ВСУ и помогая с определением целей и нанесением ударов в ходе конфликта.

«Поставляя на Украину высокотехнологичные виды вооружений, США и другие страны НАТО превращают ее в персональную лабораторию и полигон для испытания своих разработок», — констатировали в ведомстве.

Днем 2 марта две диверсионные группы проникли с территории Украины в два приграничных села Брянской области. В результате были обстреляны гражданские здания и автомобили, два человека погибли, ранения получил 11-летний мальчик. После этого подразделения Росгвардии вступили в бой с участниками ДРГ и выдавлили их за пределы территории России, после чего по их позициям был нанесен артиллерийский удар.

Комментируя произошедшее, президент Владимир Путин назвал инцидент терактом. «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — сказал глава государства. По его словам, за случившимся стоят «неонацисты и их хозяева», глава государства пообещал их «дожать».

В Кремле отметили, что в нападении на Брянскую область предстоит детально разобраться следственным органам. Только после этого можно будет говорить о корректировке целей и задач специальной военной операции на Украине.

Из-за инцидента в Брянской области Путин отменил запланированную на четверг поездку в Пятигорск. 3 марта президент собрал совещание Совета безопасности РФ, на котором обсуждались вопросы антитеррористической защищенности.

3 марта ФСБ показало видео оперативной съемки с двумя автомобилями, которые расстреляли диверсанты в ходе нападения. В ВАЗ-2107 и Niva Chevrolet видны тела погибших мужчин. Известно, что водитель первого автомобиля вез в школу детей и пожертвовал жизнью, чтобы их спасти.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на специалистов отмечал, что экипировка диверсантов выглядит бутафорской. Из чего сделал вывод, что боевики готовились к короткому марш-броску «туда-обратно», а не к боевым действиям. Парламентарий рассказал, что участники нападения заминировали пути отхода, на одной из мин подорвалась машина Росгвардии, в результате чего четверо бойцов получили легкие ранения.

Хинштейн добавил, что все найденные на месте оружие и боеприпасы диверсантов были иностранного производства, в основном немецкие. В качестве доказательств он привел фотографии тубусов от гранатометов, противотанковой и противопехотной мины с иностранной маркировкой.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик вечером 2 марта, комментируя инцидент в Брянской области, заявил, что организация не может проверить данные об украинских диверсантов.

«Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон — российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных. Между Россией и Украиной идет открытый конфликт. У меня нет конкретной информации об инциденте», — сказал Дюжаррик.

Часть западных СМИ в публикациях, посвященных инциденту, описывали случившееся не как атаку украинских диверсантов, а нападение недовольных властью россиян, которые поддерживают киевский режим.