«Госсекретарь США на этот счет даже не заикался». В МИД России обвинили Блинкена во лжи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что в рамках саммита глав МИД G20, который проходит в Индии, провел короткую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и призвал Россию вернуться к выполнению договора СНВ-3, освободить бывшего морского пехотинца Пола Уилана и прекратить военную спецоперацию на Украине. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что встреча продлилась лишь восемь минут и госдепартамент не будет за нее «извиняться». В МИД России опровергли обсуждение судьбы Уилана и обвинили Блинкена во лжи.

«Нулевой интерес к взаимодействию»

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил на пресс-конференции, что «коротко поговорил» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита глав МИД G20, который проходит в Индии.

«Я настоятельно призвал Россию отменить свое безответственное решение и вернуться к выполнению нового договора о СНВ, который устанавливает поддающиеся проверке ограничения на ядерные арсеналы Соединенных Штатов и Российской Федерации. Взаимное соблюдение отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, чего люди во всем мире ожидают от нас, как от ядерных держав», — сказал Блинкен.

По его словам, он передал Лаврову, «что бы еще ни происходило в мире» или в отношениях РФ и США, Соединенные Штаты «всегда будут готовы взаимодействовать и действовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это делали Соединенные Штаты и Советский Союз, даже в разгар холодной войны».

«Я также поднял вопрос о незаконном задержании Пола Уилана (американский гражданин, бывший морской пехотинец, который сидит в российской тюрьме по обвинению в шпионаже – «Газета.Ru») <…> Соединенные Штаты выдвинули серьезное предложение. Москва должна принять это. Мы полны решимости вернуть Пола и всех других американских граждан, несправедливо задержанных по всему миру, домой. Мы не успокоимся, пока не сделаем этого», — подчеркнул американский госсекретарь.

Он добавил, что в беседе с российским коллегой вновь призвал Россию прекратить «агрессивную войну» на Украине, «заняться значимой дипломатией», которая может «привести к справедливому и прочному миру».

Блинкен напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул план «справедливого и прочного мира» из 10 пунктов. Госсекретарь США отметил, что его страна готова поддержать Киев дипломатией, «чтобы положить конец войне».

«Президент Путин, однако, продемонстрировал нулевой интерес к взаимодействию, заявив, что не о чем даже говорить, если и пока Украина не примет – и я цитирую – «новые территориальные реалии», в то же время удваивая свою жестокость в отношении Украины», — посетовал Блинкен.

«Мы не приносим извинений»

Позже, отвечая на вопросы журналистов, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что между Блинкеном и Лавровым «состоялась довольно короткая встреча», «длительной дискуссии» между ними не было.

«Я знаю, что наши российские коллеги пытаются извлечь из этого какую-то выгоду. Для нас важно донести, что это была короткая встреча. Это не было затянувшейся двусторонней встречей или затяжным заседанием между ними двумя», — сказал Прайс.

При этом он не ответил на вопрос журналиста, по инициативе России или США состоялась встреча.

«В более широком смысле мы не приносим извинений за четкое изложение того, что отвечает нашим интересам. В наших интересах, чтобы Россия возобновила реализацию – полную реализацию Нового договора о СНВ. В интересах остального мира также увидеть это. В наших интересах, чтобы Пол Уилан вернулся домой как можно скорее. И, безусловно, в интересах Украины, Соединенных Штатов, всех стран мира, которые верят в Устав ООН, чтобы война в Украине – жестокая агрессивная война России против Украины – завершилась на справедливой и прочной основе», — подчеркнул он.

Прайс уточнил, что хочет прояснить, что именно сказал госсекретарь на встрече с Лавровым, почему он это сказал, и в США «не приносят за это извинений». Он добавил, что, скорее всего, представители Соединенных Штатов будут «продолжать неустанно поднимать эти вопросы при каждой подходящей возможности».

Представитель Госдепартамента отметил, что между Россией и США «какого-либо более официального диалога на высшем уровне в ближайшей перспективе» не ожидается.

«Конечно, мы всегда будем открыты для диалога. Мы верим в диалог, мы верим в дипломатию, даже в напряженные времена, особенно когда состояние наших отношений такое, какое оно есть сейчас <…> Но в результате этой короткой встречи не было достигнуто согласия или консенсуса для какого-либо последующего обсуждения, но мы всегда будем использовать возможности, чтобы четко и прямо изложить наши интересы, когда это возможно», — заметил он.

Прайс также оценил нынешние отношения США и России как «довольно напряженные, даже враждебные».

Затем один из представителей СМИ спросил его, как так вышло, что раньше Блинкен даже не хотел участвовать с Лавровым в одной фотосессии, жать ему руку, а теперь провел встречу с российским коллегой. Прайс ответил, что в стратегии взаимоотношений с Россией для США «ничего не изменилось», а Блинкен в 2022 году даже позвонил Лаврову.

«Это была восьмиминутная, довольно короткая встреча (в Индии – «Газета.Ru»). Я не думаю, что за восемь минут было сказано или передано что-либо, что могло бы изменить восприятие, сложившееся за последние 16 месяцев», — сказал представитель Госдепартамента.

Затем его спросили, почему Блинкен говорил с Лавровым об Украине без участия самой Украины. Прайс отметил, что при этом госсекретарь обсудил предложение о пути к миру из 10 пунктов, которое выдвигал Зеленский.

«Мы считаем, что Соединенные Штаты, мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь реализовать видение, изложенное самим президентом Зеленским», — пояснил он.

«Это ложь»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча Блинкена с Лавровым состоялась по инициативе американской стороны, и российский министр ответил госсекретарю США «в свойственной ему манере».

Позже в эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что Блинкен встретился с Лавровым, так как американцев «волнует имидж, пиар и самореклама».

«Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит, и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», — сказала она.

Захарова также заявила, что, если США «занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром», то и «результат будет соответствующий».

В своем Telegram-канале она сообщила, что Блинкен соврал, когда рассказал, что обсуждал с Лавровым освобождение Пола Уилана.

«Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации», — написала она.