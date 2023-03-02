«Легкий стресс всегда помогает». Дерипаска предложил уволить больше половины чиновников

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить в России количество чиновников и сотрудников правоохранительных органов, назвав их нынешнее число «серьезной обузой» для экономики страны. Он также считает, что РФ еще может стать мостом между Европой и Азией, так как Европа «рано или поздно будет вынуждена» сотрудничать с Россией.

Сокращение чиновников

Предприниматель Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что количество российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов следует значительно сократить.

«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что «легкий стресс» всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников — в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов — в пару раз», — сказал Дерипаска.

По его мнению, нынешнее число чиновников – «серьезная обуза для экономики», «гири», которые «висят» на экономике страны из-за санкций и других проблем. Бизнесмен уверен, что стране «нужно как-то встрепенуться и побеждать», «побежать вперед». Он полагает, что в России уже «назрел» вопрос слишком многолюдного госаппарата и госкапитализма. Дерипаска подчеркнул, что бизнесу «нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции».

«Госкапитализм, «ГосГазМяс» — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой <…> Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы», — уверен предприниматель.

В сентябре 2019 года первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщила РИА Новости, что количество сотрудников органов власти в России составляет примерно 3,3% от общей численности занятого в экономике населения.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 чиновника», — уточнила она.

Поворот на Азию

Дерипаска также считает, что ситуация в стране будет оставаться непростой и «непредсказуемой» до середины 2025 года. Поэтому, по его мнению, России «нужно выходить на новые рынки дружественных стран», а это «очень непросто».

Бизнесмен отметил, что раньше в России считали, что она — европейская страна, а теперь, «на следующие 25 лет, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом».

По его словам, Сибири нужен «переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индию». Согласно его оценкам, это обеспечит «доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается».

Дерипаска считает, что азиатский вектор уже проявляется в экономике России, так как раньше на Московской бирже основными инструментами были доллар и евро, а теперь ими стали расчеты в юанях.

Предприниматель полагает, что дружественные рынки, включая азиатские, могут стать инвесторами и партнерами для России, так как они обладают серьезными ресурсами.

«Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, — это почти $30 трлн глобального ВВП, это 4,5 млрд населения. Это то, от чего нельзя увернуться. Но очень важно верховенство права и предсказуемость. Если мы будем каждый год, каждый квартал менять правила игры, никто не будет верить — ни российские предприниматели, ни иностранные», — заметил Дерипаска.

По его словам, чтобы привлечь инвесторов, российская экономика должна обладать только рыночной основой с конкурентной средой. А государственный капитализм предприниматель назвал «путем в никуда».

Он пояснил, что России нужны иностранные инвесторы, а они будут смотреть, как можно заработать, какие в РФ для этого условия. Поэтому, если не обеспечить привлекательность российских рынков, то в РФ так и будут «мечтать в 2033 году» и говорить «те же самые слова». При этом Дерипаска уверен, что Россия «может быть мостом между Азией и Европой».

По его мнению, «Европа рано или поздно будет вынуждена сотрудничать» с РФ. Вопрос только в том, когда и на каких условиях это может произойти. Согласно его оценкам, это может случиться «и через 10 лет». При этом Дерипаска уверен, что проблемы «не кончатся вплоть до середины 2025 года» — ближайшей точки «для начала какой-либо деэскалации».

Бизнесмен заключил, что в нынешних условиях нельзя оказывать давление на бизнес.