Генпрокуратура Украины сообщила о конфискации $870 тыс. у российского бизнесмена

Генпрокуратура Украины сообщила об аресте 32 млн гривен ($870 тыс.) на счетах предприятия, принадлежащего российскому бизнесмену, находящемуся под санкциями. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указано, что это предприятие является крупнейшим на Украине производителем металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

По информации следствия, на которую ссылается Генпрокуратура, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим «российскому олигарху». Имя предпринимателя не названо.

Отмечается, что ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество этого предприятия, в частности 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств и 240 единиц специальной техники. В ведомстве заявили, что общая стоимость арестованных активов превысила 1 млрд гривен ($27,23 млн).

Ранее украинские власти заявляли о планах конфисковать активы российского бизнесмена Олега Дерипаски.