«Победа России опасна». Генсек НАТО попросил извлечь три урока из конфликта на Украине

Победа России в украинском конфликте — куда больший риск для НАТО, чем возможная эскалация. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он посоветовал партнерам по НАТО извлечь три урока из продолжающихся на Украине боевых действий. В Киеве тем временем заявили, что ждут приглашение на вступление в альянс уже в июне.

Для НАТО победа России в украинском конфликте представляет куда большую опасность, чем его эскалация. Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», — цитирует Столтенберга ТАСС.

По мнению генсека НАТО, альянс должен вынести из вооруженных действий на Украине три урока. Первый из них — продолжение всесторонней поддержки Киева, поскольку победа России «будет чрезвычайно опасной».

Второй урок в том, что НАТО должен всесторонне вооружаться, модернизировать собственные армии и укреплять страны между европейскими странами и США. Это, по словам Столтенберга, необходимо для противостояния России, которое не прекратится после завершения боевых действий на Украине.

В-третьих, весь западный мир должен учиться стойкости, укреплять защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в так называемом «противодействии дезинформации».

Украина в НАТО

В то же время в Киеве рассчитывают, что получат приглашение о вступление в североатлантический альянс уже в июне этого года.

«Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет уже свой путь в альянс», — заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам председателя украинского парламента, вопрос о приглашении Украины сейчас обсуждается на Мюнхенской конференции по безопасности.

17 февраля Столтенберг заявил, что достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине можно только поставками оружия Киеву.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация… Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – это дать им военную поддержку», — говорил генеральный секретарь.

Он добавил, что постоянно призывает союзников по альянсу отправлять на Украину современное вооружение, включая танки. И НАТО готово поддерживать Киев настолько долго, насколько это потребуется.

На этой неделе Столтенберг также сообщил, что альянс готовился к украинскому конфликту с 2014 года — именно тогда альянс начал активно наращивать свои силы. Поэтому после начала спецоперации в феврале прошлого года НАТО увеличило свои присутствие на границах стран альянса не с нуля, а на базе приготовлений прошлых лет.

Членство в НАТО является одной из стратегических целей Украины в рамках программы евроинтеграции, начиная с 2014 года. Сейчас страна носит статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Он позволяет повышать совместимость вооруженных сил с войсками альянса как в техническом, так и в тактическом плане.

30 сентября 2022-го президент Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в альянс. После этого он на фоне продолжающейся спецоперации неоднократно подчеркивал, что только членство в альянсе даст Киеву гарантии безопасности в будущем.

14 февраля 2023-го, выступая на брифинге, украинский президент еще раз указал, что Украина стремиться войти в альянс ради сохранения территориальной целостности.

«Все точки над »і», к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины», — говорил Зеленский.

После начала российской спецоперации ранее нейтральные Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Пока что документы еще не ратифицированы Венгрией и Турцией. Анкара, в частности, воздерживается от одобрения заявки Швеции из-за недавних антиисламских акций в стране. Однако Столтенберг на неделе утверждал, что и Хельсинки, и Стокгольм выполняют все требования Турции и выразил надежду, что обе страны вступят в альянс к осени.