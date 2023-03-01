Бои в Артемовске: Украина перебрасывает подкрепление

Ситуация вокруг взятого в полукольцо Бахмута (Артемовска) складывается напряженная, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в город перебрасывают дополнительные войска. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил эту информацию. При этом пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что хотя решение об уходе из города не принято, командование может дать приказ на отступление. «Газета.Ru» собрала сводку с фронта.

Украинское командование перебросит дополнительные войска в Бахмут (Артемовск). Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ее слова передает РИА Новости.

«Там [в Бахмуте] прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать», — сказала она.

По словам Маляр, сейчас в городе ситуация складывается «напряженная», там образовался «эпицентр боевых действий».

Ранее в тот же день экономический советник президента Украины Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) заявил в интервью телеканалу CNN, что подразделения украинской армии при необходимости могут совершить «стратегическое отступление» из Бахмута, поскольку Киев «не хочет понапрасну жертвовать военными».

Тем не менее, 1 марта пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что командование украинской армии «не приняло решение» об оставлении населенного пункта.

«Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем. <…> Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации», — сказал Череватый.

По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. «Могу сказать, что такого решения сейчас нет», — подчеркнул он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о переброске дополнительных сил ВСУ в город, передает РИА Новости.

«ВСУ на Артемовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — заявил он.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала, что наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска потеряли до 70% личного состава.

«Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — сказал Кимаковский. По его словам, если украинское командование будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это будут бойцы Сил территориальной обороны ВСУ. «То есть будут на убой отправлять те подразделения, которые им не важны», — считает советник врио главы ДНР.

Он добавил, что российские силы грамотно работают на Артемовском направлении и все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под огневым контролем.

Агентство Bloomberg писало, что взятие Бахмута российскими войсками будет шагом на пути к завоеванию всей территории ДНР.

«Взятие Бахмута станет шагом к тому, что Россия возьмет всю область Донбасса, которую президент [Российской Федерации] Владимир Путин объявил частью России», — говорится в статье. При этом в публикации отмечается, что украинские официальные лица допускают, что Артемовск может быть сдан в ближайшее время.

Там также приводится заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в начале февраля говорил о том, что Киев не бросит Артемовск, но спустя три недели сообщил, что украинские военные «не будут удерживать город любой ценой».

Как рассказал в интервью CNN один из украинских военных, ситуация в городе по всем направлениям для Киева «намного хуже, чем говорят официально».

В конце февраля руководитель программы исследования России в американском Аналитическом центре военно-морских сил (Center For Naval Analyses, CNA) Майкл Кофман заявил, что ВСУ, вполне вероятно, могут отступить из Бахмута (Артемовска) на новый оборонительный рубеж – к востоку от Славянска и Краматорска. При этом российские военные могут после этого попытаться взять под контроль территории вплоть до реки Донец.