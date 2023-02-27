«Хотим понять, что надо Москве». Вашингтон пытается перезапустить ядерную сделку

США в «закулисном режиме» пытаются узнать у России будущее ДСНВ — договора о сокращении ядерных арсеналов, о приостановке в участии в котором объявил Владимир Путин 21 февраля. Профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт также добавила, что Вашингтон будет рад, если Москва вернется к соглашению и посоветовала российскому руководству не оправдывать приостановку участия в ДСНВ украинским конфликтом. Однако Путин объяснял, что НАТО помогает Киеву модернизировать беспилотники для ударов по российским аэродромам стратегической авиации и одновременно требует пустить своих инспекторов на ядерные объекты. По мнению президента, в нынешних условиях подобные требования являются бредом и абсурдом.

Вашингтон пытается использовать закрытые каналы связи с Москвой, чтобы выяснить перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во время выступления в аналитическом центре Brookings заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — сказала Стюарт.

При этом она отметила, что Белый дом пока что не получал от Кремля официального сообщения о приостановке участия в договоре. «Как и все, мы получаем информацию из заявлений российского правительства», — добавила помощник госсекретаря.

Что такое ДСНВ Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Он сменил предыдущий аналогичный договор, у которого заканчивался срок. Читать дальше

Стюарт подчеркнула, что США продолжат придерживаться лимитов ядерных зарядов, установленных в ДСНВ. Она также сообщила, что если Москва решит все же вернуться к договору, то все трудности с работой российских инспекторов на американских военных объектах «легко устранимы». По словам помощника госсекретаря, Вашингтон якобы еще прошлым летом дал Москве понять, что их эксперты могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и государственными самолетами.

Несмотря на то, что США «очень надеются» в заинтересованности России в дальнейшем контроле над вооружениями, заявления президента России Владимира Путина ставят этот вопрос под сомнение, заявила Стюарт.

«Очевидно, что продолжение этих дискуссий отвечает их внутренним интересам, а также нашим интересам и интересам глобальной безопасности. И мы обязательно встретимся с ними по этому вопросу. Нам нужно встретиться с ними. Это то, что обе страны должны сделать, чтобы продолжать уделять внимание международной стабильности и снижению рисков. Однако привязывая этот вопрос сейчас к Украине в том смысле, что наша поддержка Киева не будет зависеть от решения России о новом ДСНВ, они действительно ставят под сомнение свою поддержку самого договора», — пояснила чиновница.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не о выходе из договора. Он напомнил, что в начале февраля НАТО фактически потребовало от России вернуться к исполнению ДСНВ и пустить западных инспекторов на свои ядерные объекты.

«Даже не знаю, как это назвать. Это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов.

И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто», — говорил президент.

При этом, по словам Путина, инспекторам из России проводить полноценные проверки не дают, не отвечают на заявки или по формальным причинам не пускают российских специалистов на американскую территорию.

«Хочу подчеркнуть: США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — добавил президент.

По его мнению, заявление НАТО фактически сделало заявку на присоединение к ДСНВ. Россия только приветствует это, поскольку сейчас в альянсе из ядерных держав не только США, но и Франция с Великобританией. Путин подчеркнул, что Москва в текущих условиях не может не учитывать наличие ядерных арсеналов у Парижа и Лондона. И прежде, чем вернуться к участию в договоре, нужно решить, как будет учитываться совокупная ядерная мощь НАТО, включая французские и британские запасы зарядов.

Президент также призвал членов северо-атлантического альянса не пытаться строить из себя поборников мира, поскольку России прекрасно известно, что скоро истекают гарантийные сроки годности отдельных видов ядерных боеприпасов США. И сейчас в Вашингтоне рассматривают возможность натуральных ядерных испытаний с учетом новых разработок.