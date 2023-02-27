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«Давайте вместе призовем Владимира Путина». Как на конференции ООН обсуждали отказ Москвы от ДСНВ

Замгоссекретаря США Дженкинс назвала Росиию «безответственной» после приостановки участия в ДСНВ

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Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс считает, что приостановка участия России в ДСНВ — безответственное для ядерной державы решение. Раньше такое же мнение выразил ее непосрадственный начальник Энтони Блинкен. Глава МИД ФРГ Бербок призвала стороны вернуться к диалогу о сокращении ядерных арсеналов. А ирландский министр Марти заявил, что конференция ООН по разоружению уже 26 лет находится в тупике и в целом нежизнеспособна.

Россия проявила безответственность, в одностороннем порядке приостановив участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом на конференции ООН в Женеве заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, передает Reuters.

«Всего несколько дней назад президент Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает выполнение нового договора о СНВ. Россия еще раз показывает миру, что она не является ответственной ядерной державой», — сказала Дженкинс.

На этой же конференции по разоружению глава немецкого МИД Аналена Бербок призвала Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ДСНВ.

«Давайте вместе призовем президента [России Владимира] Путина вернуться к перезагрузке и возобновить диалог с США по договору. Я твердо убеждена в том, что это в интересах нас всех на планете», — сказала министр.

В то же время Бербок обвинила Россию в подрыве архитектуры контроля над вооружениями. «Мы не можем допустить, что некоторые страны угрожают нашей общей безопасности, нарушая правила, которые служат нам всем», — заявила глава МИД Германии.

Свои опасения приостановкой участия России в ДСНВ выразил и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Марти.

«Ирландия обеспокоена недавним заявлением России о том, что она приостанавливает выполнение условий ДСНВ. Верифицируемое сокращение стратегических ядерных арсеналов в соответствии с ДСНВ способствует безопасности в Европе и мире», — отметил Марти.

Ирландский министр подчеркнул, что конференция ООН по разоружению столкнулась с «беспрецедентным кризисом инерции» и на протяжении последних 26 лет фактически нежизнеспособна.

21 февраля Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ. Он пояснил, что изменения в договоре давно назрели, поскольку он не учитывает наличие в НАТО других ядерных держав. И перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент.

Вечером этого же дня соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы, а на следующий день обе палаты парламента его одобрили.

Накануне, 26 февраля, директор ФСБ Александр Бортников объяснял решение Москвы переформатирование отношений — как стратегических, так и геополитических. Бортников признался, что не знал о решении президента и рассказал, что тот сам работал над документом о приостановке участия в ДСНВ.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал приостановку действия договора совершенно правильным и логичным. Директор спецслужбы отметил, что для США это решение было неожиданным.

Президент США Джо Байден ограничился единственным комментарием относительно решения Москвы — он сказал, что Путин таким образом совершил «большую ошибку». Перед этим госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что решение России является безответственным и вызывает глубокое сожаление. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что готовы в любой момент возобновить диалог с Москвой по вопросам сокращения вооружений.

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