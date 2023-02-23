Военная операция на Украине. День 365-й

8:10

США изучают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что Китай рассматривает вопрос о поставках вооружений России, сообщила The Wall Street Journal.

По информации газеты, Пекин может содействовать Москве в пополнении арсенала боеприпасов или в поставках того, что РФ не смогла произвести из-за санкций, например электроники, а необязательно предоставит именно передовое оружие.