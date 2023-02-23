Военная операция на Украине. День 365-й

Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале Washington Post.
Авторы публикации считают, что «пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства» в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине. Отмечается, что «конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок».
Польша направила на Украину отряд кадровых полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в украинской армии, пишет Wirtualna Polska. В ООН отмечали, что Украине потребуются десятилетия на разминирование всей страны.
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» начали поставлять боеприпасы.
Ранее бойцы подразделения записали несколько видеообращений, в которых сообщили о нехватке артиллерийских снарядов. Пригожин позже подтвердил эту информацию. Минобороны РФ в свою очередь утверждало, что поставки в ЧВК не прекращались.
США изучают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что Китай рассматривает вопрос о поставках вооружений России, сообщила The Wall Street Journal.
По информации газеты, Пекин может содействовать Москве в пополнении арсенала боеприпасов или в поставках того, что РФ не смогла произвести из-за санкций, например электроники, а необязательно предоставит именно передовое оружие.
Конгрессмен США Джейсон Кроу обвинил Украину в применении кассетных боеприпасов, сообщила газета Politico.
«Я не согласен с применением ими этих систем. Несомненно, применение этих систем дает незамедлительную краткосрочную выгоду на поле боя. Но коэффициент несработавших боеприпасов у этих систем высок, и их придется ликвидировать, а неразорвавшиеся боеприпасы на полях сражений — это большая проблема для гражданского населения», — заявил он.
Молдавия приступила к денонсации соглашений с СНГ, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.
Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с помощью ВСУ и националистов «Азова» (организация запрещена в России), сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В качестве предлога для вторжения в ПМР Киев планирует инсценировать «наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в форму военных Вооруженных сил России, уточнили в министерстве.