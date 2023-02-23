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Политика

Военная операция на Украине. День 365-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 365-й день

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Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Евгений Пригожин сообщил, что в ЧВК «Вагнер» снова начали поставлять боеприпасы. Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с помощью ВСУ и националистов «Азова» (организация запрещена в России), утверждают в Минобороны РФ. В Кишиневе не подтвердили информацию российского МО и призвали граждан страны к спокойствию. События 23 февраля — в хронике «Газеты.Ru».
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10:18

Более 80% россиян положительно оценили послание президента Федеральному собранию — ВЦИОМ.

10:14

Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал, говорится в материале Washington Post.

Авторы публикации считают, что «пристальный взгляд за пределы Запада показывает, что мир далек от единства» в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине. Отмечается, что «конфликт выявил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок».

9:59

Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.

9:37

Польша направила на Украину отряд кадровых полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов в украинской армии, пишет Wirtualna Polska. В ООН отмечали, что Украине потребуются десятилетия на разминирование всей страны.

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Виктор Толочко/РИА «Новости»
9:06

8:53

8:30

8:20

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» начали поставлять боеприпасы.

Ранее бойцы подразделения записали несколько видеообращений, в которых сообщили о нехватке артиллерийских снарядов. Пригожин позже подтвердил эту информацию. Минобороны РФ в свою очередь утверждало, что поставки в ЧВК не прекращались.

8:10

США изучают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что Китай рассматривает вопрос о поставках вооружений России, сообщила The Wall Street Journal.

По информации газеты, Пекин может содействовать Москве в пополнении арсенала боеприпасов или в поставках того, что РФ не смогла произвести из-за санкций, например электроники, а необязательно предоставит именно передовое оружие.

8:08

Конгрессмен США Джейсон Кроу обвинил Украину в применении кассетных боеприпасов, сообщила газета Politico.

«Я не согласен с применением ими этих систем. Несомненно, применение этих систем дает незамедлительную краткосрочную выгоду на поле боя. Но коэффициент несработавших боеприпасов у этих систем высок, и их придется ликвидировать, а неразорвавшиеся боеприпасы на полях сражений — это большая проблема для гражданского населения», — заявил он.

8:06

Молдавия приступила к денонсации соглашений с СНГ, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

8:03

Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с помощью ВСУ и националистов «Азова» (организация запрещена в России), сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В качестве предлога для вторжения в ПМР Киев планирует инсценировать «наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в форму военных Вооруженных сил России, уточнили в министерстве.

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8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 365-го дня спецоперации на Украине.

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