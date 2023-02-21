Китайский мирный план для России и Украины. С чем Ван И прилетел в Москву

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И донес до украинской стороны ключевые пункты по урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев уже получил текст «мирного» документа и позже озвучит мнение по нему. Тем временем Ван И прилетел в Москву, где уже встретился секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Ожидаются переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Кроме того, в Кремле ранее не исключали, что Ван И может встретиться с президентом Владимиром Путиным. Зачем китайские дипломат прилетел в Москву и что скрывает план Пекина по урегулированию — в материале «Газеты.Ru».

По словам Кулебы, как только Киев получит документ Китая по урегулированию конфликта на Украине и изучит его, будут даны комментарии.

«У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой, бывшим министром иностранных дел, господином Ван И. Он поделился со мной ключевыми деталями китайского плана по мирному урегулированию. Мы ждем получения текста... и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы»,

— сообщил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Он отметил, что для Украины, равно как и для Китая, принцип территориальной целостности является ключевым параметром, а значит все усилия Пекина должны быть сконцентрированы вокруг этого.

О создании Пекином плана урегулирования конфликта стало известно 19 февраля в ходе выступления Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

20 февраля Bloomberg со ссылкой на европейские источники, которые ознакомились с проектом документа, писал, что план Пекина имеет мало шансов на успех. Источники агентства уточнили, что план включает в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву. Теме не менее Bloomberg отмечает, что Вашингтон и союзники обеспокоены, что китайская инициатива имеет шансы на отклик «в странах Глобального Юга» и может привлечь голоса в ООН. Кроме того, отмечается, что Ван И «привезет» план урегулирования в Москву.

История переговоров Москвы и Киева Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом с первых дней спецоперации. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы также невыполнимы. 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог... Читать дальше

Ван И в Москве

Сегодня, 21 февраля, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И прибыл в Москву. Визит китайского дипломата стал частью большого европейского турне, в ходе которого он уже посетил Францию, Италию, Германию и Венгрию. Пекин не оглашал подробный план мероприятий поездки, в частности, встреч в Москве. 19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил встречи Ван И с Владимиром Путиным.

Ван И уже встретился с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Обсуждались двусторонние отношения, вопрос Тайваня и коллективную безопасность. В частности, Москва поддерживает Пекин в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, заявил Патрушев. Он отметил, что безусловным приоритетом внешней политики России является курс на развитие стратегического партнерства с Китаем.

Патрушев на встрече с Ван И также заявил, что Запад действует против РФ и КНР, нанося ущерб развивающимся странам. В связи с этим, по его словам, ключевое значение приобретает углубление российско-китайской координации.

«Наши страны выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции», — сказал Патрушев.

Си в Москве

30 января МИД России анонсировал визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву весной, не указав, однако, более точной даты. По словам ведомства, это станет центральным событием в двусторонних отношениях в 2023 году. В МИД подчеркнули, что Москва и Пекин совместно пытаются создать многополярную систему международных отношений «в условиях радикальной трансформации геополитической ситуации».

В МИД КНР, однако, не подтвердили и не опровергли информацию о видите Си в Москву. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Москва и Пекин поддерживают тесный контакт на всех уровнях.

«Что касается конкретного визита, на данный момент я не располагаю информацией, которой бы могла поделиться», — добавила Мао Нин.

«Большая разница»

Кроме того, 21 февраля глава евродипломатии Боррель во время пресс-конференции НАТО сообщил детали неформальной беседы с Ван И в Мюнхене. Боррель утверждает, китайский дипломат спросил его, почему Китай не должен поставлять России вооружения, когда Евросоюз снабжает ими Украину.

«Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине»,

— рассказал Боррель.

20 февраля он сообщил, что накануне попросил Китай воздержаться от поставок оружия России, отметив, что это стало бы «красной линией» в отношениях Китая с ЕС.

«У меня был длинный разговор с Ван И. Я выразил серьезную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет «красной линией», — сказал Боррель.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон располагает информацией о рассмотрением Китаем возможности предоставления «летальной помощи России» для использования в ходе спецоперации на Украине. Он уточнил, что речь идет о «целом ряде вещей, от боеприпасов до оружия». Кроме того, у США есть доказательства оказания «нелетальной помощи» Москве — поставках бронежилетов и экипировки российских военным.

По словам Блинкена, Пекину дали «очень четко дал понять», что это создаст новые проблемы в отношениях США и Китая.