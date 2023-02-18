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Политика

Военная операция на Украине. День 360-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 360-й день

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РИА Новости
В МИД РФ в ответ на призыв Китая начать мирные переговоры с Украиной, заявили, что Вашингтон не разрешает Киеву это сделать. Россия обратилась в Совбез ООН с просьбой создать комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках», в которую вошли бы международные юристы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:39

8:34

Россия призывает Совет Безопасности ООН создать комиссию по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в которую могут войти независимые международные юристы, которых выберет генсек ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

По его словам, российская сторона просит генсека ООН «создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию» диверсии на газопроводах. В проекте резолюции указано, что это необходимо для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов произошедшего.

В частности, российская делегация хочет, чтобы были выявлены исполнители, спонсоры, организаторы и сообщники инцидента, отметил собеседник агентства.

8:21

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал РИА Новости о планируемой провокации со стороны Киева:

8:13

Журналист Сеймур Херш назвал «самоубийственным» и «тупым» мнение США о том, что Украина может победить Россию, пишет издание Consortium News.

«Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну <...> Немыслимо, насколько тупым было это руководство. Это просто тупо. И они цепляются за войну», — заявил Херш.

Он отметил, что Белому дому изначально стоило договориться с Кремлем и пообещать не допустить приема Украины в НАТО — тем более что, по словам журналиста, до сих пор никто не рассматривает этот вариант из-за коррумпированности украинского правительства.

8:07

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине. Наступил 360-й день.

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