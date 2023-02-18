Военная операция на Украине. День 360-й

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Россия призывает Совет Безопасности ООН создать комиссию по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в которую могут войти независимые международные юристы, которых выберет генсек ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

По его словам, российская сторона просит генсека ООН «создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию» диверсии на газопроводах. В проекте резолюции указано, что это необходимо для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов произошедшего.

В частности, российская делегация хочет, чтобы были выявлены исполнители, спонсоры, организаторы и сообщники инцидента, отметил собеседник агентства.