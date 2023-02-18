Россия призывает Совет Безопасности ООН создать комиссию по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в которую могут войти независимые международные юристы, которых выберет генсек ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.
По его словам, российская сторона просит генсека ООН «создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию» диверсии на газопроводах. В проекте резолюции указано, что это необходимо для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов произошедшего.
В частности, российская делегация хочет, чтобы были выявлены исполнители, спонсоры, организаторы и сообщники инцидента, отметил собеседник агентства.
Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал РИА Новости о планируемой провокации со стороны Киева:
Журналист Сеймур Херш назвал «самоубийственным» и «тупым» мнение США о том, что Украина может победить Россию, пишет издание Consortium News.
«Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну <...> Немыслимо, насколько тупым было это руководство. Это просто тупо. И они цепляются за войну», — заявил Херш.
Он отметил, что Белому дому изначально стоило договориться с Кремлем и пообещать не допустить приема Украины в НАТО — тем более что, по словам журналиста, до сих пор никто не рассматривает этот вариант из-за коррумпированности украинского правительства.