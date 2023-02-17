Мордвичев вместо Лапина, Никифоров вместо Кузовлева: Минобороны сменило командующих округами

47-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим ЦВО, сменив на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Лапин и Мордвичев командовали подразделениями в ходе спецоперации на Украине. Новых командующих получили также Восточный, Южный и Западный военные округа. Подробнее о перестановках — в материале «Газеты.Ru».

Центральный военный округ

Командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. На этой должности он сменил генерал-полковника Александра Лапина. Соответствующая запись появилась в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ.

О том, что Мордвичева повысят, в середине января этого года сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин: «Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами».

В открытых источниках указано, что Мордвичев родился в 1976 году, окончил высшее танковое командное училище. В 2018 году работал на должности первого замкомандующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее отмечал, что, будучи командующим 8-й армией, Мордвичев руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь весной 2022 года в ходе проведения спецоперации на Украине.

Предшественник Мордвичева Лапин занимал пост командующего ЦВО с 2017 по 2022 год, он принимал участие в спецоперации на Украине и получил звание Героя России. В 2018–2019 годы командовал группировкой войск РФ в Сирийской Арабской Республике.

До конца октября прошлого года генерал-полковник был командующим группировкой российских войск «Центр» в СВО.

В том месяце глава Чечни Рамзан Кадыров назвал военачальника «бездарем», обвинив его в кризисе на Лиманском направлении. По словам Кадырова, Лапин «выставил на всех рубежах мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Ближе к концу октября Лапин опять подвергся критике со стороны Кадырова. Глава Чечни пытался связаться с военачальником, чтобы обсудить «недавний прорыв врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка», но того «не могли найти».

Глава республики подчеркнул, что «нужны тактические и кадровые изменения»: «Сейчас, а не завтра».

29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили, что генерала сняли с должности командующего группировкой «Центр».

В ответ на критику Лапина в Кремле призвали обходиться без «эмоций»: «Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены без каких-либо оценок».

За Лапина в январе этого года вступился экс-командующий Сухопутными войсками России Владимир Болдырев. Он сказал в комментарии РБК, что у Кадырова нет права оценивать работу военачальника: «Давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека – это министр и президент нашего государства».

В январе этого года Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, сообщали источники ТАСС, близкие к ведомству.

Восточный военный округ

Также 17 февраля Минобороны официально подтвердило смену командующего ВВО. Им с августа прошлого года служит генерал-лейтенант Рустам Мурадов. До него этот пост занимал генерал-полковник Александр Чайко.

О назначении генерал-лейтенанта писал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов еще в октябре прошлого года.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом – одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны», — отметил политик.

Меликов назвал это решение верным. «Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — добавил глава республики.

Он выразил уверенность в том, что эти качества Мурадова, а также его «военное образование и боевой опыт, полученный в самых «горячих» точках — в Чечне и Сирии, – помогут блестяще справиться с боевыми задачами».

В июле Минобороны называло Мурадова командующим российской группировкой войск «Восток» на Украине. В частности, об этом говорилось в сообщении ведомства по итогам инспекции группировки главой министерства Сергеем Шойгу:

«Командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности».

Мурадов родился в Дагестане в 1973 году, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил и Военную академию Генштаба. В 1999 году, когда в Дагестан вторглись боевики, он занимал пост начальника штаба — заместителя командира разведывательного батальона.

В ходе операции в Сирии был военным советником. В декабре 2018 года Мурадова назначили замкомандующего войсками ЮВО. С ноября 2020 года, когда Россия, Армения и Азербайджан согласовали заявление о прекращении боев и введении миротворцев, командовал миротворческими силами в Нагорном Карабахе. 28 февраля прошлого года Мурадова внесли в санкционный список ЕС.

Имеет звание Героя России, орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орден Мужества.

Западный военный округ

53-летний генерал-лейтенант Евгений Никифоров в январе этого года стал командующим войсками ЗВО. До него на этом посту чуть больше месяца служил Сергей Кузовлев.

Никифоров окончил Уссурийское суворовское военное училище, после чего поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет ВДВ. С 1991 года служил в этом роде войск.

22 августа 2016 года Генпрокуратура Украины включила его в список обвиняемых в «преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка». СБУ считает его якобы причастным к внутриукраинскому конфликту, который начался в 2014 году.

В 2017 году на тот момент генерал-майора Никифорова назначили главнокомандующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Тогда он так же, как и сейчас, сменил на посту Сергея Кузовлева, который находился в той должности менее полугода. Об этом сообщал представитель округа ТАСС.

С 14 мая 2018 года находится под санкциями Украины.

С февраля 2020 года Никифоров был первым замкомандующего войсками Восточного военного округа. До этого занимал должность замкомандующего ЗВО.

В июне – октябре 2021 года военачальник командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии.

Южный военный округ

Командующим войсками ЮВО назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. По данным источников РБК, его назначили на этот пост еще в январе, 17 февраля официально подтвердилось его назначение. Он сменил генерала армии Александра Дворникова.

Родился Кузовлев в Тамбовской области в 1967 году. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ. В 2014 году его назначили начальником штаба 58-й общевойсковой армии ЮВО. С февраля 2019 года он возглавлял штаб ЮВО, в ноябре 2020 – феврале 2021 года Кузовлев командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. В июне 2021 года его назначили врио командующего войсками Южного военного округа.