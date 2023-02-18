«Это не происходит по моему хотенью». Кадыров рассказал, влияют ли его посты на решения МО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне новых назначений в Минобороны России заявил в своем Telegram-канале, что у него сложились «прекрасные слаженные отношения» с военным ведомством. По словам главы республики, он поддерживает любое решение Верховного главнокомандующего, однако имеет право на собственную позицию. Так, в конце октября 2022 года Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом Александра Лапина за прорыв ВСУ в Харьковской области, после чего генерал-полковника сняли с должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кадыров прокомментировал новые назначения в Минобороны РФ, которые произошли накануне. Так, Евгения Никифорова назначили командующим Западным военным округом, Андрея Мордвичева – командующим Центральным округом, Рустама Мурадова – Восточным, а Сергея Кузовлева – Южным.

Глава Чечни опроверг свою причастность к кадровым перестановкам в военным ведомстве и заявил, что задача чеченских военных – выполнять приказы, а не обдумывать их.

«Любое назначение в структуре Минобороны РФ в сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями. Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — написал Кадыров.

По его словам, у офицеров Чеченской Республики сложились «прекрасные слаженные отношения» с Минобороны и разногласий между ними нет. Однако Кадыров отметил, что благодаря осведомленности о ходе спецоперации и имеющейся у него информации о потенциале российской армии, он имеет право на собственную позицию.

«У меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них»,

— заключил он.

Критика и снятие Лапина

27 октября Кадыров на фоне сентябрьского прорыва ВСУ в Харьковской области и перегруппировки ВС РФ раскритиковал генерал-полковника Лапина за действия на данном направлении.

«Никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?» — написал Кадыров.

Публикация Кадырова стала ответом на заявление руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который прокомментировал слухи о его конфликте с Минобороны РФ.

«Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми «кадровыми», не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать. <…> Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться,» — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Также 10 октября Кадыров на фоне потери Красного Лимана обвинил Генштаб ВС России в «прикрытии» Лапина.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор»,

— написал он в своем Telegram.

Также на фоне ситуации на Харьковском направлении Кадыров предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применять тактическое ядерное оружие.

29 октября Лапина сняли с должности командующего группировкой «Центр» в спецоперации на Украине. 17 октября стало известно о назначении в ЦВО нового командующего – Андрея Мордвичева, о котором неоднократно положительно высказывался Кадыров.

«Вагнер» — не Минобороны

Также 18 февраля Пригожин на утверждение французского президента Эммануэля Макрона о том, что ЧВК вошла в состав армии России заявил, что «Вагнер» никак не связаны с Минобороны РФ.

«Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. <…> ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

В середине января, после того как Минобороны объявило о взятии Соледара, Пригожин заявил, что у «Вагнера» пытаются «украсть победу», рассказывая «о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги». В МО позже отметили, что непосредственно штурм Соледара успешно проводился штурмовиками ЧВК, однако в целом наступление велось «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану».