Токаев лишил Назарбаева спецохраны и звания «елбасы», но оставил ему квартиру, дачу и авто

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому утрачивает силу норма «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», дававшая Нурсултану Назарбаеву привилегии. Его лишили самого титула «елбасы» (лидера нации), спецохраны и неприкосновенности имущества, однако экс-глава государства сохранил квартиру, дачу и автомобиль с водителем.

Больше не «елбасы»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому утрачивает силу законодательная норма «О первом президенте Республики Казахстан - елбасы». В документе были прописаны статус и полномочия первого лидера страны Нурсултана Назарбаева.

«Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан - елбасы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Казахстана.

По информации РИА Новости, согласно утратившему силу закону, Назарбаеву пожизненно принадлежало право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он также мог выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны тем.

Теперь также отменяется норма о том, что на имущество первого президента и проживающих с ним членов семьи, а также учреждаемых им юрлиц, не могут быть наложены ограничения. В связи с утратой силы закона о «елбасы» больше не работают гарантии банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов Назарбаева и проживающих с ним членов семьи.

Теперь для него будут действовать положения закона «О президенте Республики Казахстан», которые регулируют вопросы обеспечения всех экс-президентов.

Как и все бывшие лидеры Казахстана, Назарбаев вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента страны, а также на торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность главы государства или государственным праздникам.

Однако теперь у первого президента не будет особого обеспечения, в том числе канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения службы государственной охраны. Но у него останутся квартира, государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Лишение Назарбаева званий

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся референдум, на котором жители страны проголосовали за внесение поправок в конституцию. В том числе они решили исключить из основного закона статьи о статусе и полномочиях первого президента страны Назарбаева, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, граждане выступили за отмену нормы о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года, передав их нынешнему президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Уходя с поста, Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности Казахстана, председателя Ассамблеи народа республики и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета страны.

Кроме того, с 2010 года, согласно решению нижней палаты парламента Казахстана, первый президент страны получил статус «елбасы». А в 2012 году он стал «Народным героем Казахстана».

В 2019 году для Назарбаева также учредили звание «почетный сенатор» за вклад в формирование независимого Казахстана. А 28 апреля 2021 года ему присвоили статус почетного председателя Ассамблеи народа Казахстана. Его именем также наделили столицу страны – в 2019 году Астану переименовали в Нур-Султан.

После массовых протестов в Казахстане в начале января 2022 года всех этих привилегий Назарбаева начали постепенно лишать. 5 января 2022 года Токаев сменил его на посту председателя Совета Безопасности. Затем, 26 января 2022 года, депутаты сената — верхней палаты парламента Казахстана — отменили пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.

А 19 сентября 2022 столице вернули название Астана.