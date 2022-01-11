«Пришло время отдать должное народу». Токаев предложил богачам поделиться деньгами

Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента в Нур-Султане, 11 января 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в Мажилисе (нижней палате парламента) и представил кандидатуру нового премьер-министра страны. Лидер государства озвучил несколько поручений, включая отмену утилизационного сбора, обложение бензина дополнительным акцизом и учреждение фонда «Народу Казахстана», в который пойдут деньги разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов. Президент также заявил об успешном окончании миссии ОДКБ и скором выводе миротворческого контингента.

Вывод войск

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», — заявил Токаев, выступая перед депутатами парламента.

По его словам, попытка государственного переворота провалилась. Удалось отстоять Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут «восстановлены и станут еще краше».

«Другой крайне важный момент: почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?» — спросил Токаев.

Президент уточнил, что «специальная следственная оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу и раскрыть все причины и детали трагедии».

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <...> займет не более десяти дней», — подчеркнул лидер страны.

Разочарование в Назарбаеве

Токаев также упомянул экс-главу Казахстана. «Благодаря первому президенту Елбасы (лидер нации — Нурсултан Назарбаев – «Газета.Ru») в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — считает он.

Президент поручил создать общественный фонд «Народу Казахстана», который будет заниматься решением социальных проблем. Он планирует, что в этот фонд пойдут «значительные и регулярные отчисления» от бизнесменов. Токаев также полагает, что из страны могут выводить деньги за рубеж через фиктивные сделки, и поручил Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу «обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций». Ряд банков и фондов будут подвергнуты проверке.

Лидер страны признал, что произошедшие в начале года трагические события «во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов».

Президент республики отметил и зарплаты членов правительства и депутатов. «Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов», — подчеркнул он, выступая перед парламентариями.

Токаев остался недоволен действиями некоторых силовиков во время протестов. По его мнению, не все они «проявили верность своему долгу». «В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию», — заметил президент.

Он также поручил правительству в двухмесячный срок разработать и принять программу повышения доходов населения, причем «работа должна быть точной и адресной». Кроме того, президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. А особое внимание он поручил уделить снижению безработицы.

Президент пообещал, что бензин будет обложен дополнительным акцизом, будет наведен порядок на границе с Китаем и ограничен ввоз контрабанды.

«Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся, расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов», — отметил Токаев.

Также заявлено, что в стране отменяется утилизационный сбор, что также являлось одним из экономических требований протестующих.

Реорганизация безопасности

«Необходимо <...> ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям», — уверен Токаев.

Он также призвал принять комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму, «ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Президент заявил о необходимости кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности, увеличить численность подразделений Национальной гвардии страны и повысить уровень ее боеготовности.

«Сегодня мы назначили нового премьер-министра <...> Я поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий правительства на 2022 год», - заявил Токаев о новом председателе правительства республики Алихане Смаилове.

Беспорядки в Казахстане

В начале 2022 года в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ. Несмотря на то, что власти пошли на уступки, беспорядки охватили всю республику. Протестующие жгли машины, здания администраций, нападали на представителей органов правопорядка и мародерствовали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января призвал страны, состоящие в ОДКБ, прислать миротворцев. Тогда же он заявил, что в беспорядках участвуют «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ответ главы стран – участниц ОДКБ отправили в Казахстан около 2300 миротворцев.