«Россия это запомнит»: Кулеба предрек «великие события» в годовщину СВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что к годовщине начала военной спецоперации России произойдут «великие события». Он уточнил, что все произойдет в Нью-Йорке 23 и 24 февраля – будут приняты новые решения по санкциям и по поставкам оружия Киеву.

«Россия запомнит этот день»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «великие события» к годовщине начала военной спецоперации РФ, поэтому «Россия запомнит этот день», пишет ТСН.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, 23 и 24 февраля в Нью-Йорке, где в эти дни будет заседать Генассамблея ООН, будут посвящены «исключительно агрессии России и предстоящей победе Украины».

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины», — сказал Кулеба.

При этом он отметил, что исключение России из Совбеза ООН займет некоторое время, но «мир будет работать в правильном направлении».

Сессия Генассамблеи ООН

Накануне источники РИА Новости в Организации Объединенных Наций сообщили, что в Генассамблее ООН изучают предложенный западными странами проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

Ожидается, что голосование по проекту резолюции состоится после 22 февраля – когда начнется чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи, которую созвали западные страны и Украина. Заседание будет приурочено к годовщине начала военной спецоперации России.

По информации агентства, авторы надеются, что проект резолюции получит максимальную поддержку членами Генассамблеи. Они также рассчитывают, что будет побит рекорд по количеству голосов за документ, осуждающий действия России. Весной 2022 года началась 11-я спецсессия Генассамблеи, во время которой были приняты пять подобных резолюций. Наибольшее число голосов получил документ, в котором отвергались результаты референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В октябре 2022 года за эту резолюцию проголосовали 143 государства ООН из 193.

По словам одного из источников РИА Новости, авторы нового проекта резолюции написали документ в «миролюбивом» ключе и сгладили многие углы, чтобы получить наибольшую поддержку во время голосования. Кроме того, текст перекликается с мирным планом Владимира Зеленского.

В ноябре 2022 года президент Украины представил на саммите «Большой двадцатки» 10 условий «формулы мира» для урегулирования конфликта:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания боевых действий.

Зеленский также предложил России и Украине обменяться пленными по принципу «всех на всех».

Официальные лица в России отвергли все инициативы президента Украины. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского «нереалистичны» и «неадекватны».

«Приверженность суверенитету Украины»

Согласно новому проекту резолюции, «Генеральная Ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН». По информации РИА Новости, в документе также содержится призыв к странам-членам и международным организациям удвоить поддержку дипломатических усилий по решению ситуации на Украине.

Кроме того, в резолюции участникам Генассамблеи предлагают подтвердить «свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод». В документе также требуют, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела все свои вооруженные силы с территории Украины «в пределах ее международно признанных границ».

Авторы также прописали в документе призыв к России немедленно прекратить наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины. Они также хотят предостеречь РФ от ударов по гражданским объектам, включая жилые дома, школы и больницы.

В тексте прописан и призыв к полному обмену пленными. Кроме того, в резолюции говорится о необходимости привлечения к ответу за наиболее тяжкие преступления, совершенные на территории Украины, посредством «справедливых и независимых расследований» на национальном или международном уровне.