Четыре банка и журналисты. Кого затронет 10-й пакет санкций ЕС

В Евросоюзе подготовлен 10-й пакет антироссийских санкций, на этой неделе документ обсудят эксперты и послы ЕС, пишет Politico. Планируется, что новые ограничения затронут четыре российских банка, 130 организаций и людей, а также государственные СМИ.

10-й пакет

Глава администрации Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт проинформировал на выходных послов ЕС о содержании 10-го пакета санкций против России, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным редакции, на этой неделе документ обсудят национальные эксперты и послы.

В статье говорится, что Евросоюз намерен ввести новые финансовые санкции против четырех российских банков, «включая крупнейший частный банк России Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом».

Кроме того, в проекте нового пакета санкций предлагается запретить «российским гражданам работать в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний в ЕС, таких как электросети или поставщики газа».

Ограничения должны затронуть около 130 новых организаций и людей. Отмечается, что кандидатуры для пополнения «черного списка» в том числе предлагали Польша, страны Балтии, Германия и Франция. Санкции предлагается распространить на российских военных лидеров, а также на чиновников, «назначенных Россией на оккупированных территориях в Украине». В новый список также попали журналисты, «работающие на российские государственные СМИ, и пропагандисты, такие как Russia Today».

Под ограничения, согласно документу, также попадут компании и частные лица в других странах, «имеющие связи с военными действиями России» или с ЧВК «Вагнер». Уточняется, что в списке есть организации Мали и Ирана («обвиняется в продаже дронов и комплектующих российским военным»).

«[Предлагается ввести] дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российской резины и асфальта или битума (нефтепродукта) и на экспорт в Россию товаров ЕС, включая грузовики, другие тяжелые транспортные средства, строительную технику, насосы и другие машины, используемые в строительном секторе. Пакет также включает дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия», — говорится в статье.

Согласно данным издания, пока не ясно, затронут ли санкции алмазы.

Санкции против компании Дубая

«Под прицелом Брюсселя» оказалась дубайская судоходная компания, которую европейцы заподозрили в «оказании помощи России в обход санкций на экспорт нефти», отмечают авторы материала.

«Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС и международных санкций в отношении компаний, принадлежащих России. Под их новой эмиратской собственностью танкеры снова могут перевозить нефть. Одна страна ЕС попросила Евросоюз включить эту компанию в новый пакет санкций, чтобы помешать ей увеличить возможности России по экспорту нефти», — говорится в статье со ссылкой на двух человек, «участвовавших в обсуждениях санкций».

Авторы материала заметили, что страны-перевозчики могут выступить против этого шага. По словам двух дипломатов и одного чиновника, во время обсуждения «было некоторое противодействие со стороны средиземноморских стран».

По данным издания, теперь послы «информируют свои столицы о планах Комиссии» Евросоюза и обсудят 10-й пакет санкций в среду.

17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире CNN, что Евросоюз намерен ввести десятый пакет антироссийских санкций. Она уточнила, что новый пакет мер будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ограничения должны будут покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.