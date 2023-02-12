«США не понравились отношения ФРГ и РФ». Зачем были взорваны «Северные потоки»

Утечка газа на газопроводе «Северный поток — 2», вид с датского самолета-перехватчика F-16 на Борнхольме, 27 сентября 2022 года

США не понравилось укрепление экономических связей между Россией и Германией, что могло стать причиной возможного участия Вашингтона в диверсиях на «Северных потоках», считает депутат Европарламента Гуннар Бек. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала НАТО собрать саммит для расследования подрыва газопроводов на основании информации в расследовании журналиста Сеймура Херша. Он утверждал, что за атакой стоят США и Норвегия.

Депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с газетой «Известия» высказал мнение, что США могли устроить взрывы на «Северных потоках», чтобы не допустить экономического сотрудничества России и Германии.

Он утверждает, что для многих западных политиков самое удобное объяснение, что Россия сама уничтожила трубы, однако, зачем ей вредить самой себе, никто не знает. При этом, как утверждает политик, в Германии не все верят в данную версию.

«США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», — утверждает евродепутат, прямо не говоря о причастности США к взрывам.

Он предположил, что Вашингтон мог руководствоваться стратегическими причинами, чтобы закрыть энергетические и экономические связи России с Германией и большинством стран Западной и Восточной Европы.

«Я думаю, многие американские политики выразили неприятие таких близких связей», — считает Бек. Он также выразил мнение, что Вашингтон оказывает давление на Берлин, в том числе в вопросах поставок оружия Украине.

Москва критикует НАТО за «бездействие»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала НАТО за бездействие после публикации американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли лайкли есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, нужно созвать экстренный саммит НАТО, чтобы разобраться в произошедшем на «Северных потоках».

Публикация о подрывах газопроводов

8 февраля американский публицист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на анонимный источник заявил, что в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке специалистов из Норвегии заложили взрывные устройства под российскими газопроводами.

Подрыв детонатора должен был быть активирован гидроакустическим буйком, сброшенным с самолета. 26 сентября самолет-разведчик норвежских ВМС P8, по утверждению журналиста, сбросил такой буек в нужный район. Через несколько часов произошли взрывы, которые вывели из строя три из четырех трубопроводов «Северных потоков».

В статье Херша утверждается, что решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями американской администрации.

При этом ряд западных журналистов, в частности, Reuters, раскритиковали Херша за то, что он в своей публикации ссылался только на один анонимный источник. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала версию, изложенную Хершем, «совершенной ложью и полной выдумкой».

Представитель ЦРУ Тэмми Торп также заявила, что приведенные публицистом утверждения «полностью и абсолютно ложные».

26 сентября 2022 года на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, произошли взрывы. Некоторые участки труб были полностью разрушены. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, но оно пока не привело к конкретным результатам. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.

Президент Владимир Путин назвал виновными в случившемся «англосаксов». Он заявил, что они «перешли к диверсиям», организовав взрывы на международных газовых магистралях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после публикации статьи Сеймура Херша подчеркнул, что «мир должен узнать правду о том, кто осуществил этот акт саботажа», а причастные должны понести наказание.