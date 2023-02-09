«Мир должен узнать правду». Москва оценила статью о причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Публикация расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на «Северных потоках» не обойдется для Вашингтона без последствий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. В Кремле, комментируя публикацию, отметили, что «мир должен узнать правду о том, кто осуществил этот акт саботажа», а причастные должны понести наказание. Ранее в Пентагоне и Белом доме отвергли обвинения, назвав статью Херша ложью и полным вымыслом.

Российские власти уверены, что публикация в СМИ статьи американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не обойдется для Вашингтона без последствий. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали… у нас никогда не было сомнений, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — сказал он.

Замглавы МИД России заявил, что страны Запада стремятся «заматывать вопрос» о расследовании взрывов и не допускать к нему российских представителей. По словам Рябкова, это было «явным признаком того, что дело нечисто».

«Я думаю, что последствия этого (публикации журналиста Херша — прим. «Газета.Ru») будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — указал Рябков.

Кремль удивлен, что статья «не разошлась» на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что западные страны стараются «тихо свернуть» расследование взрывов на трубопроводах. По словам представителя Кремля, «статья не получила в западных СМИ широкого распространения, что не может не вызывать удивления».

«Очень важно… обращать внимание на очень серьезную, может быть, в чем-то спорную, публикацию господина Херша о предполагаемой причастности и непосредственной вине Белого дома [в подрыве «Северных потоков»], — считает Песков.

По его словам, статью Херша нельзя принимать за первоисточник, «некоторые моменты можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах», однако «обходить ее вниманием как минимум было бы несправедливо».

«Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, — попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «мир должен узнать правду о том, кто осуществил этот акт саботажа», а причастные должны понести наказание.

«Это очень-очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз», — уверен пресс-секретарь президента.

По его мнению, в мире не так много государств, которые могут совершить подобное. «С нашей стороны были заявления обо всех данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа», — напомнил Песков.

По словам Пескова, США после статьи Херша о «Северных потоках» не обращались к России. Говоря о том, не планирует ли в таком случае Москва сама обратиться с запросами к Вашингтону, Песков напомнил: «Россия уже приняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток

На вопрос журналистов о том, планирует ли Москва обратиться к Вашингтону с запросом после выхода публикации, Песков ответил, что Россия уже неоднократно пыталась получить возможность участвовать в расследовании и «хоть какую-то дополнительную информацию», но эти попытки были отвергнуты.

Журналистское расследование

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что взрывы на «Северных потоках» устроили США и Норвегия.

По версии Херша, операцию по подрыву готовили втайне от конгресса США еще с конца 2021 года по указанию президента США Джо Байдена. Бомбы якобы заложили американские водолазы летом 2022-го под прикрытием учений НАТО Baltops, а активировали их спустя три месяца норвежские специалисты.

Журналист утверждает, что 26 сентября разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил полет над местом, где была заложена взрывчатка C4, и сбросил гидроакустический буй. Из-за его сигналов «умные» бомбы на «Северных потоках» начали обратный отсчет, через несколько часов последовали взрывы.

В американской администрации расследование Херша назвали ложью и полным вымыслом. В Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» расследуют Швеция, Дания и Германия, но их расследование пока не привело к конкретным результатам. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.

Вовлечение Запада в конфликт на Украине

В ходе брифинга 9 февраля Дмитрий Песков также прокомментировал новые поставки вооружений Украинской армии.

«Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной», — сказал представитель Кремля.

Он выразил мнение, что «постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью», а действия Запада затягивают конфликт и делают его «более мучительным для Украины». «Принципиально эти действия не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей», — заявил Песков.