Женщина на одной из улиц Киева, 2023 год

Экономика Украины превратится в «смрадную труху», потому что западные страны не собираются ее оздоравливать, вопреки заявлениям руководства ЕС. Об этом написал в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, такое «лечение» приведет в итоге к «параличу» и «агонии», поскольку Запад — это «врач-убийца», за спиной которого уже много колоний, оставленных «умирать на свалке истории».

Украинская экономика в ближайшем будущем фактически разрушится из-за потери нескольких десятков процентов ВВП, увеличения внешнего долга и отсутствия перспектив на восстановление. Об этом в Telegram написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что накануне Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая обсуждала с президентом Владимиром Зеленским восстановление украинской экономики после вступления страны в Евросоюз.

«Пока же киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху», — заявил Медведев.

Ссылаясь на западных аналитиков, зампред Совбеза указал, что после начала спецоперации Украина потеряла территории, обеспечивавшие 40% национального промышленного потенциала и «около довоенного 15% ВВП». Киев также лишился доступа к полезным ископаемым на сумму до $12 трлн — в том числе, 63% месторождений угля и 42% месторождений металлов.

Медведев также напомнил, что Украина потеряла существенную часть сельскохозяйственного потенциала: объем урожая пшеницы в 2022 году упал до 19,4 млн тонн, пшеницы — до 18,4 млн тонн (32,5 млн тонн и 35,1 млн тонн в 2021 году соответственно).

По словам бывшего президента России, ВВП Украины по итогам 2022 года упал на 35-36%, а в этом году он может снизиться еще на 5-10% из-за продолжения российской военной спецоперации. А траты на неотложные нужды составят $55 млрд при дефиците бюджета в $38 млрд.

«Общие потери от столкновения с Россией достигли $830-850 млрд. И это притом что в 2021 году ВВП страны составлял $200 млрд. Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны», — констатировал зампред СБ РФ.

Параллельно с потерями Медведев указал на растущий госдолг, который, по его оценкам, к концу 2023-го увеличится с нынешних $107 млрд до $180-200 млрд.

«Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица <...> Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», — добавил он.

В то же время, как считает Медведев, украинцам не следует надеяться на выделяемую Западом финансовую помощь, поскольку эти деньги будут расхищаться.

«Киевскую камарилью разорение страны не смущает. Она продолжает проматывать свою территорию непомерными военными расходами. Исходя из того что Запад всегда подкинет деньжат. Не даст опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло <...> Понятно, что чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании», — написал зампредседателя Совета безопасности.

По его словам, чем дольше Киев будет просить и получать внешнюю помощь, тем ближе крах украинской экономики, поскольку «западные эскулапы» на ее восстановление не нацелены.

«Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — говорится в посте бывшего президента.

По его мнению, сначала иностранные партнеры лишат Украину промышленности и аграрного сектора. После чего экономику ждет паралич. При этом Медведев прогнозирует, что западные страны не станут вмешиваться в ситуацию, когда «органическая гибель» и «агония» Украины как государства станут очевидны.

Существенный дефицит украинского бюджета неоднократно за последние недели подтверждали и в Киеве. Как сообщила 2 февраля замминистра финансов Ольга Зыкова, страна нуждается в ежемесячных внешних вливаниях в размере $3 млрд. Но даже с ними у бюджета остается потребность в $10 млрд.

В правительстве Украины рассчитывают, что на мартовской встрече на немецкой базе Рамштайн Киеву удастся договориться с ЕС о выделении $10 млрд для покрытия текущего дефицита бюджета. А глава нацбанка страны Андрей Пышный до этого говорил, что международные партнеры МВФ могут в 2023 году направить Киеву в общей сложности $38 млрд — эта сумма перекроет бюджетный дефицит.

К середине января государства — члены ЕС предоставили Украине помощи на общую сумму €49 млрд. В январе ЕС дал Киеву в кредит на льготных условиях еще €18 млрд — ежемесячно страна будет получать по €1,5 млрд из этого пакета.

Правительство Украины в сентябре оценивало ущерб от боевых действий (в первую очередь, от разрушения объектов инфраструктуры и промышленности) в $326 млрд. В январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сумма выросла более чем вдвое — до $700 млрд.