«Хочешь мира — будь готов себя защищать». Главное из интервью Лаврова

Чем больше дальность оружия, которое Запад поставляет Украине, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки Киеву американских дальнобойных ракет. Министр считает, что эскалация конфликта растет как снежный ком, а Украину никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам. При этом, по словам Лаврова, Москва хочет, чтобы конфликт закончился с хорошим для нее итогом, а когда это произойдет — не главное.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойное оружие западные союзники поставят Украине, тем дальше российским войскам нужно будет его отодвинуть от территорий РФ. Об этом глава МИД рассказал в большом интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать»,

— сказал Лавров.

Министр указал, что эскалация конфликта растет как снежный ком. «Все начиналось с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах», — обратил внимание Лавров.

Он также скептически отнесся к заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он исключил поставку истребителей Украине.

»Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро», — убежден Лавров.

Об окончании военных действий

Говоря о сроках завершения военной операции, Лавров заявил, что задача военных – сделать свою работу, а не думать, когда все закончится.

«Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери», — добавил министр. По его словам, «они, наверное, не думают о том, когда это закончится».

«На данном этапе мы действуем, как западные коллеги [которые] обещали: должна быть победа на поле боя», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась. «Но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа», — отметил министр.

Он указал, что Россия не обращалась к странам — членам ОДКБ за помощью, поскольку у России есть все необходимое для достижения целей военной операции.

О мирных переговорах

При этом, по словам российского министра, мнение о том, что Москва отказывается от переговоров по украинскому кризису, является ложью.

«Нашей дипломатии есть чем заниматься, постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», — заявил Лавров.

По его словам, Украину никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Россией.

«Как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, естественно. С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил», — утверждает Лавров.

По словам главы МИД России, задача российских дипломатов состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, чтобы в мире «созрело понимание, что это необходимо заканчивать».

Лавров рассказал, что Москва готовит материалы к годовщине начала военной операции.

«Наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках…, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества», — сказал Лавров, имея в виду предложенный Украиной «саммит мира» в штаб-квартире ООН.

«Мы тоже готовим некоторую такую «отчетность» о том, что происходило за этот год», — сказал министр.

О целях западных стран

По мнению главы МИД, Запад надеется на стратегическое поражение России, чтобы она десятилетиями не могла оправиться.

«Урсула фон дер Ляйен заявила, что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решения «русского вопроса»?» — подчеркнул Лавров.

Он также выразил мнение, что Россия находится «в эпицентре геополитической битвы», а США и другие страны Запада ведут против Москвы «гибридную войну».

«Я думаю, что из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно в любой ситуации себя защищать», — считает министр.

«Я за мир, однозначно», — ответил Лавров на соответствующий вопрос Дмитрия Киселева, но добавил, что если «хочешь мира — будь готов себя защищать».