«Обманутая деревня». Почему польские фермеры блокируют границу с Украиной

Фермеры в Польше перекрыли дороги на польско-украинской границе, чтобы не впустить в республику грузовики с зерном. Так они протестуют против импорта украинской сельхозпродукции. Упрощенный импорт украинского зерна и другого продовольствия в страны Евросоюза создал сложности местным производителям. Ранее Польша отметила, что импорт отдельных культур с Украины увеличился в 2022 году в сотни раз, из-за чего местные фермеры не могут продать свой товар.

Польские фермеры 2 февраля устроили акцию протеста против поставок в страну украинского зерна. Митингующие перекрыли дороги у пограничных переходов на польско-украинской границе, чтобы заблокировать въезд в республику грузовиков с зерном, пишет издание Tygodnik Zamojski.

«Причина протеста — неконтролируемый наплыв зерна с Украины. Не контролируется количество, а прежде всего — качество», — объяснили организаторы митинга.

Демонстрацию организовала ассоциация «Обманутая деревня». Утром представители организации с помощью тракторов заблокировали дороги в местностях Окопы, Корчова, Любыча-Крулевская, Медыка и других.

Они намерены сохранять блокаду до полуночи 3 февраля, при этом фермеры не препятствуют движению легковых машин.

«Правительство обещало организовать транзитный коридор через Польшу в порты и третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока», — указали митингующие. При этом, по их словам, нет ясности, куда попало украинское зерно.

Как пишет Tygodnik Zamojski, протестующие принесли плакаты, на которых написано: «Польские продукты – здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих».

Ситуация с сельхозпродукцией

По данным Польской крестьянской партии, на складах Польши лежит 2,5 млн тонн зерна от местных производителей, которое не удается продать. Это обусловлено влиянием растущего экспорта украинского зерна в европейские страны. Как считают польские фермеры, Украина оплачивает зерном поставки топлива и вооружений.

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик рассказал, что перед властями страны стоял выбор: либо согласиться на импорт зерновых, либо не помогать Киеву.

«Это было решение всего Европейского союза. Польское правительство к нему присоединилось», — заявил он радиостанции Wnet.

Упрощенный порядок импорта

Страны Восточной Европы активно поддерживают украинские продовольственные компании, в том числе в рамках программы «маршрутов солидарности». Она позволяет украинским производителям в упрощенном порядке ввозить продукцию в третьи страны через территорию восточноевропейских государств.

«Одним из последствий принятия мер по облегчению импорта продукции из Украины… стало значительное увеличение поставок украинской продукции на рынки ЕС, особенно на границе с Украиной», — заявила польская делегация на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Евросовете 30 января.

По словам делегатов, импорт украинской продукции вырос многократно, спровоцировав рыночную аномалию, из-за которой снизился спрос на товары восточноевропейских фермеров.

В особенно тяжелом положении оказались польские производители яблок, поскольку им трудно конкурировать с украинской продукцией, а Россия и Белоруссия ввели эмбарго в отношении их товаров. При этом себестоимость производства значительно увеличилась из-за последствий энергетического кризиса.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и развитию села Януш Войчеховский привел статистику, согласно которой Украина поставила в Польшу 2,1 млн тонн зерна — в 54 раза больше, чем годом ранее. В восемь раз вырос импорт рапса, а в три раза — семян и масел.

По словам члена Еврокомиссии, наплыв украинской сельхозпродукции на европейские рынки не является проблемой для всего ЕС, это «локальная, региональная проблема для соседних стран».

«С одной стороны — это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны — нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии», — констатировал чиновник.

Выход из кризиса

В качестве решения проблемы Польша, выступая от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии, призвала урегулировать импорт из-за роста поставок с Украины. По мнению этих стран, стремительное наращивание импорта украинской продукции не отвечает интересам сельхозпроизводителей стран ЕС.

Польская делегация призвала Евросоюз компенсировать фермерам ущерб, спровоцированный влиянием событий на Украине и пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС.

Делегаты отметили, что для разрешения кризиса необходимо сосредоточить «маршруты солидарности» исключительно на транзитных целях и не допустить попадания украинского зерна в страны ЕС. Для поддержки для украинских производителей предлагается придумать новые способы, чтобы помощь не препятствовала деятельности фермеров из Восточной Европы.

В 2022 году Евросоюз разрешил Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в страны ЕС беспошлинно. В конце января заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава намерена добиваться восстановления таможенных пошлин на украинскую кукурузу и другое продовольствие.