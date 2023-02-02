«Обманутая деревня». Почему польские фермеры блокируют границу с Украиной

Польские фермеры 2 февраля устроили акцию протеста против поставок в страну украинского зерна. Митингующие перекрыли дороги у пограничных переходов на польско-украинской границе, чтобы заблокировать въезд в республику грузовиков с зерном, пишет издание Tygodnik Zamojski.
«Причина протеста — неконтролируемый наплыв зерна с Украины. Не контролируется количество, а прежде всего — качество», — объяснили организаторы митинга.
Демонстрацию организовала ассоциация «Обманутая деревня». Утром представители организации с помощью тракторов заблокировали дороги в местностях Окопы, Корчова, Любыча-Крулевская, Медыка и других.
Они намерены сохранять блокаду до полуночи 3 февраля, при этом фермеры не препятствуют движению легковых машин.
«Правительство обещало организовать транзитный коридор через Польшу в порты и третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока», — указали митингующие. При этом, по их словам, нет ясности, куда попало украинское зерно.
Как пишет Tygodnik Zamojski, протестующие принесли плакаты, на которых написано: «Польские продукты – здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих».
Ситуация с сельхозпродукцией
По данным Польской крестьянской партии, на складах Польши лежит 2,5 млн тонн зерна от местных производителей, которое не удается продать. Это обусловлено влиянием растущего экспорта украинского зерна в европейские страны. Как считают польские фермеры, Украина оплачивает зерном поставки топлива и вооружений.
Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик рассказал, что перед властями страны стоял выбор: либо согласиться на импорт зерновых, либо не помогать Киеву.
«Это было решение всего Европейского союза. Польское правительство к нему присоединилось», — заявил он радиостанции Wnet.
Упрощенный порядок импорта
Страны Восточной Европы активно поддерживают украинские продовольственные компании, в том числе в рамках программы «маршрутов солидарности». Она позволяет украинским производителям в упрощенном порядке ввозить продукцию в третьи страны через территорию восточноевропейских государств.
«Одним из последствий принятия мер по облегчению импорта продукции из Украины… стало значительное увеличение поставок украинской продукции на рынки ЕС, особенно на границе с Украиной», — заявила польская делегация на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству в Евросовете 30 января.
По словам делегатов, импорт украинской продукции вырос многократно, спровоцировав рыночную аномалию, из-за которой снизился спрос на товары восточноевропейских фермеров.
В особенно тяжелом положении оказались польские производители яблок, поскольку им трудно конкурировать с украинской продукцией, а Россия и Белоруссия ввели эмбарго в отношении их товаров. При этом себестоимость производства значительно увеличилась из-за последствий энергетического кризиса.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству и развитию села Януш Войчеховский привел статистику, согласно которой Украина поставила в Польшу 2,1 млн тонн зерна — в 54 раза больше, чем годом ранее. В восемь раз вырос импорт рапса, а в три раза — семян и масел.
По словам члена Еврокомиссии, наплыв украинской сельхозпродукции на европейские рынки не является проблемой для всего ЕС, это «локальная, региональная проблема для соседних стран».
«С одной стороны — это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны — нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии», — констатировал чиновник.
Выход из кризиса
В качестве решения проблемы Польша, выступая от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии, призвала урегулировать импорт из-за роста поставок с Украины. По мнению этих стран, стремительное наращивание импорта украинской продукции не отвечает интересам сельхозпроизводителей стран ЕС.
Польская делегация призвала Евросоюз компенсировать фермерам ущерб, спровоцированный влиянием событий на Украине и пересмотреть сельскохозяйственную политику ЕС.
Делегаты отметили, что для разрешения кризиса необходимо сосредоточить «маршруты солидарности» исключительно на транзитных целях и не допустить попадания украинского зерна в страны ЕС. Для поддержки для украинских производителей предлагается придумать новые способы, чтобы помощь не препятствовала деятельности фермеров из Восточной Европы.
В 2022 году Евросоюз разрешил Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в страны ЕС беспошлинно. В конце января заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава намерена добиваться восстановления таможенных пошлин на украинскую кукурузу и другое продовольствие.