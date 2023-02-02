«Бронетехникой дело не закончится». Путин предупредил, с чем столкнется Европа в случае войны с Россией

Президент России Владимир Путин приехал в Волгоград по случаю 80-летней годовщины Сталинградской битвы. Выступая на торжественном концерте, он назвал невероятным, что России снова угрожают немецкими танками с крестами на борту, однако, по его словам, на это есть чем ответить, и российский народ готов «идти до конца ради правды». Он отметил, что России снова приходится противостоять нацистской идеологии, и Европу все также пытаются втянуть в это противостояние. В нынешней ситуации, отметил он, у России остается много союзников, в том числе, на американском континенте. О чем говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Во время торжественного концерта по случаю 80-летия Сталинградской битвы президент Путин рассказал о вызовах, с которыми пришлось столкнуться России в ходе специальной военной операции на Украине.

«Сейчас мы видим, что идеология нацизма в своем современном обличье создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт, — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты»,

— заявил глава государства.

Противники России, по его словам, вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками «последышей Гитлера, руками бандеровцев». Тем не менее, отметил он, «несмотря на усилия пропаганды недружественных стран», у России остается много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте и в Европе.

«Те, кто втягивает европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией, и тем более, заявляет об этом, как об уже свершившимся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», — отметил он.

Президент подчеркнул, что «мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова Путина об ответе на поставки вооружений Киеву. По его словам, Москва будет «полнее задействовать имеющийся у нее потенциал».

«Поколение победителей»

Важность битвы, отметил президент, заключается в том, что на кону стоял не просто город, а «само существование истерзанной, но непокоренной страны; определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны». Определить исход битвы, по его словам, помогло единение фронта и тыла – «мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке».

И нынешним угрозам, подчеркнул он, удастся противостоять благодаря преемственности поколений – тем знаниям и опыту, которые передавались от «поколения победителей» своим детям и внукам.

Итогом сражения, отметил Путин, стал не только разгром крупнейшей группировки Вермахта и союзников Германии, но и слом воли всей гитлеровской коалиции.

«Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало – практически представители всех европейских стран покоренной Европы, — стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, уйти от ответственности, а всю вину сложить на прежних своих хозяев».

18 января, в ходе выступления, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Путин отметил, что Россия «в силу определенной толерантности» никогда не напоминала об участии в блокаде Ленинграда военных из многих европейских стран.

Ключевым фактором, отметил он, стала преданность Родине и Отечеству, верой в то, что «правда на нашей стороне».

В ходе визита в Волгоград Путин возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы на Мамаевом Кургане, а затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. После этого президент подошел к могиле Маршала Василия Чуйкова, который в годы войны командовал 62-й армией, и также возложил цветы.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года. В результате тяжелейших полугодовых боев советской армии удалось окружить 20 немецких дивизий, в плен сдался командующий 6-й армии Вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс. Победа в битве позволила РККА перейти в полноценное контрнаступление по ряду направлений. В результате боев город был полностью разрушен. Суммарные потери сторон превысили 2,5 млн человек.