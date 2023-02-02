«Бронетехникой дело не закончится». Путин предупредил, с чем столкнется Европа в случае войны с Россией

Во время торжественного концерта по случаю 80-летия Сталинградской битвы президент Путин рассказал о вызовах, с которыми пришлось столкнуться России в ходе специальной военной операции на Украине.
«Сейчас мы видим, что идеология нацизма в своем современном обличье создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт, — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты»,
— заявил глава государства.
Противники России, по его словам, вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками «последышей Гитлера, руками бандеровцев». Тем не менее, отметил он, «несмотря на усилия пропаганды недружественных стран», у России остается много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте и в Европе.
«Те, кто втягивает европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией, и тем более, заявляет об этом, как об уже свершившимся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», — отметил он.
Президент подчеркнул, что «мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова Путина об ответе на поставки вооружений Киеву. По его словам, Москва будет «полнее задействовать имеющийся у нее потенциал».
«Поколение победителей»
Важность битвы, отметил президент, заключается в том, что на кону стоял не просто город, а «само существование истерзанной, но непокоренной страны; определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны». Определить исход битвы, по его словам, помогло единение фронта и тыла – «мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке».
И нынешним угрозам, подчеркнул он, удастся противостоять благодаря преемственности поколений – тем знаниям и опыту, которые передавались от «поколения победителей» своим детям и внукам.
Итогом сражения, отметил Путин, стал не только разгром крупнейшей группировки Вермахта и союзников Германии, но и слом воли всей гитлеровской коалиции.
«Европейские вассалы и приспешники нацистской Германии, а под Сталинградом их воевало немало – практически представители всех европейских стран покоренной Европы, — стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, уйти от ответственности, а всю вину сложить на прежних своих хозяев».
18 января, в ходе выступления, посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Путин отметил, что Россия «в силу определенной толерантности» никогда не напоминала об участии в блокаде Ленинграда военных из многих европейских стран.
Ключевым фактором, отметил он, стала преданность Родине и Отечеству, верой в то, что «правда на нашей стороне».
В ходе визита в Волгоград Путин возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы на Мамаевом Кургане, а затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. После этого президент подошел к могиле Маршала Василия Чуйкова, который в годы войны командовал 62-й армией, и также возложил цветы.
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года. В результате тяжелейших полугодовых боев советской армии удалось окружить 20 немецких дивизий, в плен сдался командующий 6-й армии Вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс. Победа в битве позволила РККА перейти в полноценное контрнаступление по ряду направлений. В результате боев город был полностью разрушен. Суммарные потери сторон превысили 2,5 млн человек.