«Вопрос жизни и смерти». Япония требует от России разрешение на рыбный промысел

Власти Японии назвали «неприемлемым» отказ России от консультаций с Токио по поводу рыбного промысла около четырех островов южных Курил. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна настаивает на проведении переговоров, чтобы Токио смог начать промысел в этом году.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия приняла неприемлемый ряд мер в связи с промыслом около четырех островов южных Курил, которые в Токио считают своими «северными территориями».

По его словам, российский МИД 19 января уведомил японских коллег, что «не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе северных территорий, которые проводятся раз в год».

«Меры, принятые Россией, являются неприемлемыми. Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций, чтобы можно было начать помысел в кратчайшие сроки», — подчеркнул Мацуно на пресс-конференции.

По информации РИА Новости, депутат от Либерально-демократической партии Такако Судзуки назвала вопрос промысла в районе Курил «вопросом жизни и смерти для японских рыбаков».

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура согласился с коллегой, отметив, что «рыбный промысел по Соглашению о рыбном промысле в районе северных территорий является очень важным для экономики региона, а также для Японии».

Ответ на санкции

Накануне на сайте МИД России был опубликован комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой по поводу отказа РФ от проведения в этом году межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил.

Дипломат отметила, что вопросы сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов России и Японии регулирует соглашение 1998 года. По ее словам, документ «регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства».

Захарова добавила, что, подписывая этот документ, стороны исходили из желания «способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами». Она отметила, что в последующие годы «не без проблем», но соглашение работало.

Однако с началом военной спецоперации России на Украине «российско-японские отношения стали стремительно деградировать», подчеркнула представитель МИД РФ. По ее мнению, японские власти «в нарушение всех норм и правил международного права» начали вводить в отношении России «недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций».

Захарова добавила, что официальный Токио, «не стесняясь в выражениях», обвиняет Россию «во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий».

«В условиях, предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой Соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — сказала дипломат.

Она заключила, что российская сторона «категорически не приемлет» какие-либо «протесты японской стороны» в связи с этим решением.

«Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем», — подытожила Захарова.

Курильский вопрос

Россия и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Этому во многом мешает тот факт, что Токио претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, считая их своей территорией.

В Москве считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам войны. Согласно Совместной декларации 1956 года, Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи в случае заключения мира. Но в Японии сочли, что эта сделка — лишь часть решения проблемы и не отказывались от претензий на все острова. Переговоры зашли в тупик.

После начала военной спецоперации на Украине Токио ввел против России ряд санкций. 21 марта 2022 года в МИД России сообщили, что в ответ на «недружественный характер» введенных Японией ограничений против России Москва «не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору».

«Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», — говорилось в сообщении.

Кроме того, российская сторона вышла из диалога с Японией «о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах» и заблокировала «продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу».

В апреле того же года Япония назвала Курильские острова территориями, «незаконно оккупированными» Россией.