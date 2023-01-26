«Это мечта. И это задача». Зеленский после получения танков заявил о необходимости поставок самолетов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна, помимо танков, рассчитывает на поставки от западных союзников самолетов, ракет большой дальности и артиллерии. Ранее Киев получил согласие на отправку танков украинской армии. Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак рассказал, что теперь Киев будет настаивать на приобретении истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников за решение об отправке «современных и очень нужных» танков и заявил, что Киеву также необходимы поставки самолетов, дальнобойных ракет и расширение сотрудничества со странами НАТО в артиллерии.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Необходимо запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас», — заявил Зеленский в ежедневном обращении в Telegram-канале.

Говоря о поставках танков, президент Украины назвал главной задачей обеспечение их оперативности и объема, а также скорости обучения экипажей.

О том, что Украина теперь будет настаивать на приобретении истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16, говорил агентству Reuters советник главы Минобороны страны Юрий Сак.

«Если мы получим их, преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения — это то, то нам нужно», — отмечал советник.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба писал в соцсети, ссылаясь на неназванного «европейского коллегу», что Евросоюз готовится поставить Киеву F-16. О возможной отправке Киеву таких истребителей 20 января заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Украине боевых самолетов. В Белом доме не стали прямо отвечать на вопрос, планирует ли Вашингтон удовлетворить просьбу Киева о поставках истребителей. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон обсуждает с украинцами их возможности и развивает их «по мере изменения условий».

Великобритания, которая ранее согласилась отправить Украине танки Challenger, тем не менее отказывается передать ей самолеты Typhoon, опасаясь чрезмерной эскалации, писал The Telegraph со ссылкой на источник.

Какие танки получит Украина

Германия согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2 в качестве «первого шага», а также разрешить другим странам начать поставки этих машин. В общей сложности Германия и другие союзники Украины договорились передать ей 112 танков Leopard. Это два танковых батальона.

В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, что для возвращения к границам до 24 февраля Украина должна получить 300 танков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что первые немецкие танки могут прибыть на Украину в течение трех месяцев. Берлин также планирует организовать обучение украинских военных в Германии и пообещал помочь Украине с боеприпасами и техобслуживанием.

О передаче боевых машин Украине заявляли Финляндия и Польша, а Испания, Нидерланды и Норвегия сообщали, что рассматривают эту возможность. В свою очередь Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2, а Франция в начале февраля собирается поставить легкие колесные танки AMX10-RC и обсуждает передачу Киеву тяжелых танков Leclerc.

Как следует из заявления президента США Джо Байдена, Вашингтон отправит Украине 31 танк M1 Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. Он заявил, что в ближайшие недели российские войска усилят наступательные операции, поэтому ВСУ готовятся к контрнаступлению.

По словам Байдена, 31 танк M1 Abrams — это эквивалент «одного украинского танкового батальона».

«Поставки помогут Украине защитить свою территорию, выполнить военные задачи, а также вернуть под контроль утраченные регионы, включая Крым», — считают в Белом доме.

Российские власти неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков Украине. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передача такого вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.